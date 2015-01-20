به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزمینر، سنای آمریکا رای گیری درباره لایحه تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را به تعویق انداخت.

بنا بر این گزارش، تهدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به وتوی این لایحه در صورت تصویب، طرفداران لایحه تحریم های جدید علیه ایران در سنای آمریکا رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کرده اند و به منظور جلب حمایت کاخ سفید جلسه استماع را به 29 ژانویه به تعویق انداختند.

شایان ذکر است برخی چهره های افراطی کنگره آمریکا در تلاش هستند با وجود پیشرفت های حاصل شده در مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه 1+5 دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران را به تصویب برسانند.

کاخ سفید معتقد است این اقدام موجب انزوای آمریکا و چالش سیاست خارجی این کشور خواهد شد.