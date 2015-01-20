نتیجه اهانت به مقدسات اسلامی تنومندتر شدن درخت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی گفت: یکی از حوادث اخیر که در سطح بین الملل رخ داد تهیه و انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام (ص) از سوی یک روزنامه وابسته به کشور فرانسه است که این حوادث ناگوار در زمان های گذشته هم اتفاق افتاده بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر به توطئه اسلام هراسی غرب برای مقابله با موج اسلام گرایی ایجاد شده در بین مردم ادامه داد: ریشه اصلی وقوع چنین اقداماتی این است که با گسترش روزافزون اسلام دشمنان این دین الهی سیلی محکمی خوردند و برای مبارزه با این پدیده به ابزارهای مختلفی متوسل می شوند ولی در نهایت روز به روز ضربات این سیلی برای آنها جبران ناپذیر تر خواهد بود.

وی گفت: آنها به خیال خام خود به این منظور که ارزش های دینی و مقدسات مسلمانان را به تمسخر بگیرند و مانع این رشد بشوند در جهل و خواب زمستانی هستند و باید از گذشته پند بگیرند و هر مقدار که به کارهای ابلهانه و بچگانه خود یعنی توهین به مقدسات اسلامی دست بزنند وجدان انسان های آگاه بیدارتر خواهد شد و باعث تنومند تر شدن درخت اسلام خواهد شد.

حجت الاسلام سروستانی با بیان این که امروز روزگار علم، اندیشه، خردورزی، فرهنگ و تمدن است ادامه داد: دنیای غرب باید با عبرت آموزی از گذشته خود از چنین اقداماتی اجتناب کند و وعده های الهی مطمئنا محقق خواهند شد و چتر دین مبین اسلام که کامل ترین دین الهی است دیر یا زود به‌ عنوان اصلی ترین دین جامعه بشری بر کره ی پهناور زمین گسترده خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: کسانی که دم از مخالفت با دین مبین اسلام می زنند از انجام اقداماتی که موجب خدشه دار شدن احساسات دینی و اعتقادی مسلمانان می شوند اجتناب کنند.

وی در پایان سخنان خود ضمن محکومیت اقدام بی شرمانه روزنامه فرانسوی در اهانت به حضرت محمد (ص) اظهار داشت: انجام چنین اقدامی غیر دینی، خلاف اخلاق و منطق انسانی و توهین به مقدسات مسلمین است و امیدواریم که شاهد گسترش اسلام ناب محمدی در کره پهناور زمین و نابودی بدخواهان اسلام و قرآن باشیم.