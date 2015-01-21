به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس از چهارده قرن به همت مرکز تحقیقات امام علی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه مفید در اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار می شود.

مسلمانان حق طلب و عدالتخواه در ذی الحجه سال ۳۵ هجری به در خانه مردی هجوم آوردند که بازگشت به آرمانهای نبوی و احیای حکومت عدل و انصاف را در منش او می دیدند. علی ابن ابیطالب(ع) به رغم میل و تصمیم به رأی اکثریت شورمند مسلمانان گردن نهاد و حکومتی آغاز شد و دوران پرتلاطم و کوتاهش معیاری شد، برای حکم اسلامی و عدالت انسانی. اینک از آن روز ماندگار ۱۴ قرن می گذرد و با همه بسط و شرحی که فرهنگ حکومتی امیرالمومنان امام علی ابن ابی طالب یافته است هنوز در آن میراث گراسنگ هزاران نکته برای آموختن است و شربت های خوش گوار برای کام تشنه انسان دردمند معاصر، به امید تلاش برای واکاوی این خزانه پرگهر خداوندی. همایش بین المللی حکومت علوی نگاهی پس ازچهارده قرن در اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار می شود.

محورهای همایش:

مبانی مشروعیت

۱-حکومت و حق مردم و حکم خدا

۲-حکومت و راهکارهای کسب قدرت

۳-ویژگی های حاکم اسلامی

۴- سنت اسلامی و سیره عقلایی

وظایف حکومت

۱-وظایف سیاسی حکومت

۲-وظایف اقتصادی حکومت

۳-وظایف فرهنگی حکومت

۴-وظایف تربیتی و آموزشی حکومت

۵-وظایف اجتماعی حکومت

اخلاق سیاسی و حکومت

۱-وحدت اجتماعی

۲- شفافیت و صداقت

۳-رواداری حقوق مخالفان

۴- حفظ حدود آزادی ها

رهیافت ها و آئین حکومت

۱-ساختارسازی و قاونمندی

۲- استواری بر اصول و مبانی

۳- اصلاح گری و تحول خواهی

۴-مصلحت اندیشی و عملگرایی

شرایط نگارش و ارسال مقالات

۱-چیده در چارچوب های محورهای اصلی همایش باشد.

۲-مقالات ارسالی علمی بوده و از مشخصات آکادمیک برخوردار باشد.

۳- حجم چکیده حداکثر ۵۰۰ کلمه و اصل مقاله ۷ هزار کلمه باشد.

۴-مقالات می بایست به صورت تاپی شده یا نرم افزار ورود ۲۰۰۷ و از طریق سامانه همایش ارسال گردد.

۵-لطفا مشخصات فردی نویسنده در فایل اصلی درج نشود.

زمینه ها، دستاوردها و ارزیابی نتایج آن

۱-حکومت علوی و سنت های جاهلی

۲- حکومت علوی و سنت نبوی

۳- حکومت علوی و سنت های خلفا

۴- حکومت علوی و فرهنگ ملل تازه مسلمان

۵-نتایج کوتاه مدت اجتماعی و اقتصادی

۶- نتایج کوتاه مدت سیاسی و فرهنگی

۷- نتایج بلند مدت در جامعه، فرهنگ و سیاسیت

۸- تاثیر حکومت علوی در ترسیم الگوی حکومت اسلامی

۹-تاثیر حکومت علوی در تمدن سازی اسلامی

۱۰-عناصر تمدن ساز در حکومت علوی

محورهای فرعی ارائه شده پیشنهادی بوده و نویسندگان محترم می توانند موضوع مورد نظر خود را به دبیرخانه ارسال نمایند. مهلت ارسال اصل مقاله حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۳ می باشد. تاریخ برگزاری همایش اردیبهشت ۹۴ است و مکان آن در سالن آمفی تئاتر دانشگاه مفید قم می باشد.