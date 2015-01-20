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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۵۴

اوکراین خبرنگاران روسی را هدف قرار داد

اوکراین خبرنگاران روسی را هدف قرار داد

ارتش اوکراین محل استقرار خبرنگاران روس را گلوله باران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ارتش اوکراین محل استقرار خبرنگاران روسیه را هدف حمله خمپاره ای قرار داد.

بنا بر این گزارش، خبرنگاران تلویزیونی در حال اعزام به منطقه درگیری بودند که نیروهای ارتش اوکراین ناحیه کیفسکی را گلوله باران کردند.

با وجود حضور شماری از خبرنگاران رسانه های مختلف روسیه در منطقه به هنگام گلوله باران ولی به هیچ یک از آنها آسیبی نرسید.

در جریان این گلوله باران آسیب هایی به غیرنظامیان منطقه رسیده است به طوری که یکی از ساکنان کشته و شش نفر دیگر نیز مجروح شدند.

همچنین بر اثر این گلوله باران یک ایستگاه آتش نشانی و یک نیروگاه برق به کلی ویران شدند.

کد مطلب 2470423
پیمان یزدانی

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