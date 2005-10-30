پارتي تور اپراي مانا و ماني به زبان هاي مختلف چاپ مي شود

حسين دهلوي در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، با اعلام اين خبر گفت: درحال حاضر با يكي از دوستان ( منوچهر بهداد ) چاپ پارتي تور اپراي "مانا و ماني" را شروع كرده ايم كه اين كار حدود دو سال زمان مي برد.

وي افزود: هيچ انتشاراتي درايران چاپ پارتيتور اين اثر موسيقايي را به دليل عدم بازگشت سرمايه قبول نمي كند؛ بنابراين براي بازگشت حداقل سرمايه من با سرمايه اندك خود، اين كار را به زبان هاي مختلفي چون انگليسي ، فرانسوي، آلماني و ... چاپ خواهم كرد.

گفتني است، دهلوي اپراي "مانا وماني" را به مناسبت روز جهاني كودك در سال 1979 نوشته است.به علاوه اين اثر قراراست توسط "علي رهبري" به صحنه رود كه هنوز اجراي آن قطعي نشده است.