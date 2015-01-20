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۳۰ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۴۰

نصرالله پژمان فر در گفتگو با مهر:

در بحث بودجه به دنبال حمایت از همه ارکان فرهنگ کشور هستیم

در بحث بودجه به دنبال حمایت از همه ارکان فرهنگ کشور هستیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد تضعیف یک بخش از فرهنگ برای تقویت بخش دیگر در سیاست این کمیسیون در بحث بودجه نیست.

نصرالله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در کمیسیون تلفیق بودجه نیز عضو است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست ما در کمیسیون فرهنگی مجلس حمایت همه جانبه از فرهنگ و هنر کشور است و این مساله را در موضوع بودجه نیز در نظر می گیریم.

وی ادامه داد: نمایندگان کمیسیون فرهنگی که در کمیسیون تلفیق حضور دارند تمام اهتمامشان بر این است که حتی در صورت لزوم بتوانند بودجه و منبع درآمدی را به رقمی که از سوی دولت برای بخش فرهنگ درنظر گرفته شده است، اضافه کنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما به دنبال این نیستیم که بخشی از بودجه یک بخش را کم کرده و به بخش دیگر اختصاص دهیم. قرار نیست یک بخش را تضعیف و بخش دیگر را تقویت کنیم بلکه نگاه ما تقویت همه ارکان فرهنگ و هنر است.

پژمان فر با اشاره به اینکه سیاست جابجایی رقم بودجه بین بخش های مختلف فرهنگ و هنر دنبال نمی شود، عنوان کرد: اگر ما انتظارات و خواسته هایی از حوزه فرهنگی داریم به دنبال این هستیم که با اضافه کردن بودجه این امکان را در اختیار عرصه فرهنگ بگذاریم.

کد مطلب 2470452

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