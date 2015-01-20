ادعای ارتباط حوثی ها با عبدالله صالح بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن الصعدی عضو سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگو با بی بی سی عربی تاکید کرد ما هیچ ارتباطی با علی عبدالله صالح نداریم و ادعاهای مطرح شده در یان زمینه بی اساس است

وی خاطر نشان کرد نیروهای کمیته های مردمی همه در صنعاء مستقر هستند، آنها در خیابانها حضور دارند، موضوع محاصره کاخ ریاست جمهوری، بی پایه و اساس است. حسن الصعدی گفت کمیته های مردمی از تمام طیفهای مردم یمن تشکیل شده اند و نیازی به محاصره کاخ ریاست جمهوری یمن ندارند.

الصعدی خاطر نشان کرد حوثی ها هیچ تصمیمی برای سیطره بر کاخ ریاست جمهوری ندارند، بلکه فقط از این مکان درباره غارت سلاح حمایت می کنند.