هراس صهیونیستها از نزدیک شدن به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حضور در نواری مرزی فلسطین اشغالی با لبنان را ممنوع کرده است.

در همین راستا شاباک به یئیر شامیر وزیر کشاورزی این رژیم اجازه سفر به شهرکهای شمال فلسطین اشغالی نداد.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از بسته شدن جاده منتهی لبنان از سوی نظامیان این رژیم خبر داد.

خبر دیگر اینکه فراکسیون پارلمانی المستقبل لبنان حمله رژیم صهیونیستی به قنیطره در سوریه که به شهادت چند رزمنده مقاومت منجر شد را محکوم کرد.