  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ دی ۱۳۹۳، ۲۲:۰۴

هراس صهیونیستها از نزدیک شدن به لبنان

هراس صهیونیستها از نزدیک شدن به لبنان

منابع آگاه از هراس صهیونیستها از نزدیک شدن به مناطق نزدیک به لبنان و اجازه ندادن به وزیر کشاورزی این رژیم برای سفر به شهرک های شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی حضور در نواری مرزی فلسطین اشغالی با لبنان را ممنوع کرده است.

در همین راستا شاباک به یئیر شامیر وزیر کشاورزی این رژیم اجازه سفر به شهرکهای شمال فلسطین اشغالی نداد.

کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از بسته شدن جاده منتهی لبنان از سوی نظامیان این رژیم خبر داد.

خبر دیگر اینکه فراکسیون پارلمانی المستقبل لبنان حمله رژیم صهیونیستی به قنیطره در سوریه که به شهادت چند رزمنده مقاومت منجر شد را محکوم کرد.

کد مطلب 2470467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها