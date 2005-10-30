لايحه نظام جامع خدمات رساني به ايثارگران به زودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عسگري كه در حاشيه جلسه علني روز يكشنبه مجلس در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، تاكيد كرد: با پي گيري مشترك مجمع ايثارگران و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران لايحه اي تنظيم شده است كه فعلا مجمع ايثارگران با كمك فكري اكثر نمايندگان عضو در حال انجام كار كارشناسي روي اين لايحه است تا پس از تكميل در صحن علني مطرح شود.

وي افزود: در اين لايحه، براي رفع مشكلات ايثارگران از قبيل مسكن، بهداشت و درمان، خدمات رفاهي، اشتغال و آموزش و ديگر نيازهاي آنها، به صورت جامع راهكارهايي انديشيده شده است.

نماينده مشهد در خاتمه، با اشاره به نظر مثبت دولت به لايحه مذكور، ابراز اميدواري كرد كه "پس از گذشت 26 سال از آغاز انقلاب اسلامي و سال هاي متمادي از پايان هشت سال دفاع مقدس مشكلات و نيازهاي ايثارگران با تصويب و اجراي اين لايحه رفع شود".