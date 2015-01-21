۱ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا،

ایران سومین تیم پرتماشاگر جام ملت‌های آسیا/ استرالیا وقطر رکوردار شدند

دیدار تیم‌‎های ایران و قطر درحالی با فروش 22 هزار و 672 بلیت، در رده ششم پرتماشاگرترین بازی جام قرار گرفت که در مجموع بازی‌های ایران در این جام در رده سوم بیشترین فروش بلیت ایستاده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، مسابقات مرحله گروهی شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه شب با صعود تیم‌های ژاپن و عراق به جمع 8 تیم مرحله یک‌چهارم نهایی به پایان رسید که 24 مسابقه در این مرحله برگزار شد.

بر پایه این گزارش، 395 هزار و 896 هزار نفر با حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری 24 بازی مرحله نخست، این دیدارها را از نزدیک تماشا کردند که میانگین 16 هزار و 465 تماشاگر در هر مسابقه را از خود برجای گذاشتند.

در این بین، دیدار استرالیا با عمان که 50 هزار و 276 بلیت در آن فروخته شد، پرتماشاگرترین دیدار مرحله گروهی لقب گرفت و دیدار تشریفاتی قطر و بحرین که در حضور 4841 تماشاگر انجام گرفت، کم تماشاگرترین دیدار مرحله گروهی بود.

تماشاگر فوتبال

ضمن اینکه بعد از دیدار استرالیا با عمان، دیدار استرالیا با کره‌جنوبی 48 هزار و 513 تماشاگر، بازی استرالیا با کویت با 25 هزار و 231 تماشاگر، مسابقه ژاپن با اردن با 25 هزار و 16 تماشاگر، دیدار ژاپن با عراق با 22 هزار و 941 تماشاگر در رده‌های دوم تا پنجم پرتماشاگرترین دیدارهای جام شانزدهم قرار گرفته‌اند. دیدار ایران و قطر هم با 22 هزار و 672 تماشاگر، ششمین بازی پرتماشاگر این دوره مسابقات لقب گرفت.

در رده‌بندی پرتماشاگرترین تیم در دیدارهای مرحله گروهی، تیم استرالیا با 124 هزار و 20 تماشاگر در صدر است و تیم‌های ژاپن با 65 هزار و 104 تماشاگر و ایران با 51 هزار و 778 تماشاگر در رتبه بعدی این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

در بازی استرالیا با عمان 50 هزار و 276 تماشاگر، در دیدار استرالیا با کره‌جنوبی 48 هزار و 513 تماشاگر و در مسابقه استرالیا با کویت 25 هزار و 231 تماشاگر به ورزشگاه آمدند و دیدارهای ژاپن برابر اردن، عراق و فلسطین به ترتیب 25 هزار و 16 تماشاگر، 22 هزار و 941 تماشاگر داشت.

از سوی دیگر در دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با قطر 22 هزار و 672 تماشاگر، در بازی ایران با بحرین 17 هزار و 712 تماشاگر و در مسابقه ایران با امارات 11 هزار و 394 تماشاگر به ورزشگاه‌ها آمدند تا در رده‌بندی کلی ایران در رده سوم قرار بگیرد.

    سیدرضا ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دم ایرانی و ایرانیان گرم. افتخارم اینه که ایرانیم.

