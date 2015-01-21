به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، مسابقات مرحله گروهی شانزدهمین دوره جام ملت‌های آسیا سه‌شنبه شب با صعود تیم‌های ژاپن و عراق به جمع 8 تیم مرحله یک‌چهارم نهایی به پایان رسید که 24 مسابقه در این مرحله برگزار شد.

بر پایه این گزارش، 395 هزار و 896 هزار نفر با حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری 24 بازی مرحله نخست، این دیدارها را از نزدیک تماشا کردند که میانگین 16 هزار و 465 تماشاگر در هر مسابقه را از خود برجای گذاشتند.

در این بین، دیدار استرالیا با عمان که 50 هزار و 276 بلیت در آن فروخته شد، پرتماشاگرترین دیدار مرحله گروهی لقب گرفت و دیدار تشریفاتی قطر و بحرین که در حضور 4841 تماشاگر انجام گرفت، کم تماشاگرترین دیدار مرحله گروهی بود.

ضمن اینکه بعد از دیدار استرالیا با عمان، دیدار استرالیا با کره‌جنوبی 48 هزار و 513 تماشاگر، بازی استرالیا با کویت با 25 هزار و 231 تماشاگر، مسابقه ژاپن با اردن با 25 هزار و 16 تماشاگر، دیدار ژاپن با عراق با 22 هزار و 941 تماشاگر در رده‌های دوم تا پنجم پرتماشاگرترین دیدارهای جام شانزدهم قرار گرفته‌اند. دیدار ایران و قطر هم با 22 هزار و 672 تماشاگر، ششمین بازی پرتماشاگر این دوره مسابقات لقب گرفت.

در رده‌بندی پرتماشاگرترین تیم در دیدارهای مرحله گروهی، تیم استرالیا با 124 هزار و 20 تماشاگر در صدر است و تیم‌های ژاپن با 65 هزار و 104 تماشاگر و ایران با 51 هزار و 778 تماشاگر در رتبه بعدی این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر در دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران با قطر 22 هزار و 672 تماشاگر، در بازی ایران با بحرین 17 هزار و 712 تماشاگر و در مسابقه ایران با امارات 11 هزار و 394 تماشاگر به ورزشگاه‌ها آمدند تا در رده‌بندی کلی ایران در رده سوم قرار بگیرد.