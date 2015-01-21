فاز اول برخط سازی ۴ مرکز معاینه فنی در مازندران اجرا شد

احمد آفرین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مازندران دارای پنج مركز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین است و از این تعداد چهار مركز(ساری – قائمشهر – آمل – تنكابن) از مجوزهای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای استفاده می كنند.

وی اظهار داشت: مركز گلوگاه تا كنون موفق به اخذ مجوز از این اداره كل طی مراحل قانونی نشده است.

محمدزاده تصریح كرد: به منظور بالا بردن ایمنی تردد جاده ای این مراكز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس و راه اندازی شده اند، كه در گذشته به صورت دستی اقدام به وارد نمودن اطلاعات دستگاههای تست می کردند ولی با تدابیر جدید سازمان متبوع فاز اول برخط سازی مراكز به اجرا درآمده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: در این رابطه چهار مركز (ساری – قائمشهر – آمل – تنكابن) فاز اول برخط سازی را به اجرا درآورده اند ولی مركز معاینه فنی گلوگاه در خصوص برخط سازی اقدامی صورت نداده است و از ضوابط سازمان متبوع معتبر نیست و از كارتهای متفرقه و غیر معتبر استفاده می کند که در این خصوص اقدامات قانونی برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز مركز موصوف در حال پیگیری است.