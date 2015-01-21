به گزارش خبرنگار مهر، برخی اجاره نشین‌ها زمان جابجایی خود را به ماه‌های پایانی سال موکول می‌کنند تا در شب عید وارد خانه جدیدی شوند، برخی از مستاجران هم برحسب اتفاق زمان اتمام اجاره نامه آنها ماه‌های پایانی سال است بنابراین همیشه در نزدیکی عید، مشتریان بازار اجاره وجود دارند که بنگاه‌های املاک مراجعه می کنند.

همچنین مستاجران معتقدند بهتر است قبل از آغاز فصل اجاره در سال آینده، واحد مورد نظر خود را پیدا کنند زیرا در سال آینده به دلیل تورم موجود در کشور و تقاضای بالا برای مسکن اجاره ای، اجاره بها با تغییرات قیمت همراه است.

البته در ماه های پایانی سال به غیر از مستاجران، برخی مالکان هم هستند که تعویض خانه هایشان را به این موقع از سال موکول می‌کنند، به خصوص در شرایط فعلی که مسکن با قیمت‌های مناسب تری نسبت به سال گذشته عرضه می‌شود، مالکانی که قصد تعویض آپارتمان دارند ترجیح می‌دهند برای سال نو، به آپارتمان جدیدی نقل مکان کنند.

دسته دیگر افرادی هستند که تاکنون مسکن را تهیه نکرده‌اند اما به دلیل نگرانی نسبت به آینده بازار مسکن، قصد دارند تا در ماه‌های پایانی سال و قبل از شروع سال جدید، مسکن مورد نظر خود را خریداری کنند.

از آنجاییکه بنابر اعلام بانک مرکزی هرساله 20 درصد به تورم عمومی کشور اضافه می‌شود بنابراین این دسته از متقاضیان بازار مسکن که توان مالی برای خرید دارند، سعی می کنند قبل از سال جدید، واحد مناسبی را خریداری کنند تا پول کمتری را نسبت به سال آینده بپردازند.

البته در شرایط فعلی، مشخص نیست که چه آینده‌ای در انتظار بازار مسکن است و اینکه سیاست‌های دولت در این بخش کی به اجرا می‌رسد. اما تجربه نشان داده که متقاضیان سعی دارند تا همیشه قبل از شروع سال جدید واحد مناسب خود را خریداری کنند به همین دلیل مراجعه به بنگاه‌های املاک در ماه های پایانی سال بیشتر می‌شود.

قیمت آپارتمان های 50 تا 60 مترمربع

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، واحدی 56 متری و یکخوابه، طبقه 3 با آسانسور، پارکینگ، انباری و عمر 2 ساله ( کلید نخورده ) در گلبرگ غربی قیمت 218 میلیون تومان فروخته می شود و در سهروردی شمالی واحدی 60 متری و دوخوابه با عمر 10ساله، 320 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

واحدی 60 متری در نارمک - گلستان یک خوابه بدون پارکینگ با قیمت 238 میلیون تومان فروخته می شود و در بلوار فردوس - ورزی واحدی 59 متری و یکخوابه، سوپرلوکس، طبقه 5 263 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

همچنین در شمال چهارراه وحدت اسلامی واحدی 57 متری با انباری و بالکن، متری 2 میلیون و 350 هزار تومان به فروش می رسد و در خواجه عبداله واحدی نوساز با مساحت 60 متر، یکخوابه متری 7 میلیون تومان فروخته می‌شود.

در تهرانپارس واحدی 56 متری و یکخوابه با پارکینگ 210 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در فردوس غرب واحدی 56 متری دوخوابه و نوساز، 310 میلیون تومان به فروش می رسد.

براساس این گزارش آپارتمانی 56 متری و دوخوابه با عمر 14 ساله با 10متر حیاط خلوت مسقف، فاقد پارکینگ در جنت آباد - لاله، 205 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و مقطوع ( پارسا ) و در سهروردی شمالی، بالاترازپالیزی واحدی 60 متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری 330 میلیون تومان به فروش می رسد.

در فردوس غرب - بهار شمالی هم واحدی 58 متری و یکخوابه 237 میلیون تومان فروخته می شود و در اشرفی 22 بهمن آپارتمانی 60 متری 4 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد.