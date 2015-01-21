افزایش 10 درصدی ظرفیت دکتری در آیین نامه استعداد درخشان

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آیین نامه استعداد درخشان ظرفیت پذیرش در دوره کارشناسی ارشد کم نشده بلکه 10 درصد نیز ظرفیت دوره دکتری براساس آیین نامه استعداد درخشان (پذیرش بدون آزمون) افزایش یافته است.

وی در خصوص درخواست دانشجویان دانشگاه شریف نیز ادامه داد: دانشجویان دانشگاه شریف علاقمند هستند یک پذیرش نیز در بهمن ماه علاوه بر کنکور مهر در دوره کارشناسی ارشد و دکتری داشته باشند این درحالی است که هیچ دانشگاهی برای بهمن پذیرش ندارد و پذیرش ارشد و دکتری از سال گذشته یکبار شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی افزود: برهمین اساس مقدور نیست یک آزمون برای بهمن برگزار شود.