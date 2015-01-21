منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در نشستی خبری با اصحاب رسانه از تهیه پکیج حمایتی برای استان‌ های با آمار بیکاری بالا با همکاری اتاق بازرگانی استان کرمانشاه و استان‌ های مواجه با مشکل بیکاری بالا در کشور تا پایان امسال خبر داد.

وی با بیان اینکه این بسته شامل مشوق و تخفیف‌ های مناسبی برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌های مذکور خواهد بود، گفت: با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان‌ های فوق در تلاش هستیم تا این پکیج در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین از تشکیل منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین خبر داد و خاطر نشان کرد: مجوزهای لازم برای این منطقه اخذ شده و در حال حاضر تا تشکیل هیئت مدیره مسئولیت آن بر عهده سازمان همیاری شهرداری‌ های استان است.

کاشفی ادامه داد: برای سرمایه‌گذاری در این منطقه اولویت با بخش خصوصی استان کرمانشاه است و زمین نیز با حداقل قیمت و حتی به‌ صورت اقساطی در اختیار سرمایه‌ گذاران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فراخوان سرمایه‌ گذاری در این منطقه تا 15 روز آینده اعلام می‌شود، گفت: در صدد هستیم با راه اندازی این منطقه ویژه در زمان سفر ریاست جمهور به کرمانشاه آن‌ را به منطقه آزاد تجاری تبدیل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ایجاد مجتمع پتروشیمی چهارم در منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌ آباد غرب را با 70 درصد پیشرفت عنوان کرد.

کاشفی توسعه صنعت مادر در این منطقه صد درصد خصوصی با احداث پتروشیمی چهارم را موجب رونق واحدهای زیر دست در این مجموعه برشمرد.

وی با بیان اینکه تا کنون اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده و سهامداران نیز هزینه‌ های زیادی برای راه‌ اندازی آن انجام داده‌اند، افزود: امیدواریم تا قبل از سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه این منطقه نیز به بهره‌ برداری برسد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: با راه‌اندازی پتروشیمی چهارم، استان کرمانشاه بعد از عسلویه دومین منطقه‌ای در کشور خواهد بود که دارای چهار مجتمع پتروشیمی است.

کاشفی با اشاره به کاهش صادرات از مرزهای استان کرمانشاه، بیان داشت: سوریه بازار هدف دیگری است که بیش از عراق به ایران نیاز دارد و از احتمال دعوت سفیر سوریه به استان کرمانشاه برای باز کردن باب صادرات با سوریه و تشکیل مثلث مبادلاتی ایران- عراق- سوریه خبر داد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: بازار عراق هیچ حد و مرزی برای ایران ندارد و کشور می‌تواند به اندازه ظرفیت تولید خود از آن بهره ببرد.

کاشفی در خصوص میزان اجرای برنامه مدون صادرات هدف‌ گذاری شده 10 میلیارد دلاری استان کرمانشاه با وجود کاهش صادرات استان نسبت به سال گذشته نیز گفت: کاهش صادرات از مرزهای استان به دلیل بحران عراق پیش‌بینی نشده بود.

وی افزود: برای سال اول از برنامه صادرات 10 میلیارد دلاری صادرات چهار میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شده بود که از این رقم تا کنون حدود یک‌ میلیارد و 750 میلیون دلار محقق شده، اما با توجه به حجم بالای کار در ماه‌های انتهای سال، انتظار داریم این رقم به رقم مشابه سال گذشته برسد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه به هدف امسال برای این برنامه دست نیافته‌ ایم، ادامه داد: امیدواریم سال آینده جبران کنیم.