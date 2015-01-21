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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

انتشار کتاب «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(قصاص عضو)»

انتشار کتاب «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(قصاص عضو)»

کتاب «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(قصاص عضو) توسط مسعود امامی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت اشراف آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی از مراجع تقلید منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اولین مجلد منتشر شده از مجموعه «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است که در نهایت بالغ بر ۱۰ جلد خواهد شد.

مجلدات مختلف این مجموعه توسط پژوهشگرانی که تدوین پیش نویس بخش‌های حدود، قصاص و دیاتِ "لایحه قضائی قانون مجازات اسلامی" را برعهده داشتند، نگاشته شده است. آگاهی کامل نویسندگان بر مراحل تکوین و تدوین بخش‌های مذکور این قانون و تسلط آنان بر سیر تقنینی تک تک مواد این قانون از مرحله پیشنهاد اولیه تا حضور در جلسات مسئولان عالی رتبه قضایی و کمیسیون قضائی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی و ارتباط با شورای نگهبان، موجب شده تا همه زوایای قابل بحث در شرح هر ماده به دقت روشن شود.

در متن کتاب، پیرامون هر ماده به چهار محور اساسی پرداخته شده است: پیشینه قانون‌گذاری آن ماده، شرح مفاد ماده، تبیین دقیق و مشروح مستندات و ادله فقهی و نهایتاً پیشنهاد اصلاح ماده در موارد لازم.

نویسندگان این مجموعه همگی از پژوهشگران و مشاوران علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌باشند و نویسنده این مجلد، دبیر علمی شورای فقهی مرکز است.

کد مطلب 2470566

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    نظرات

    • محسن گروئی ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اگر بخواهم از مطالب کتاب شرح مبسوط مبحث نفی بلد یا تبعید استفاده کنم چطور باید اقدام کنم

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