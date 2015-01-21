انتشار کتاب «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(قصاص عضو)»

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اولین مجلد منتشر شده از مجموعه «شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» است که در نهایت بالغ بر ۱۰ جلد خواهد شد.

مجلدات مختلف این مجموعه توسط پژوهشگرانی که تدوین پیش نویس بخش‌های حدود، قصاص و دیاتِ "لایحه قضائی قانون مجازات اسلامی" را برعهده داشتند، نگاشته شده است. آگاهی کامل نویسندگان بر مراحل تکوین و تدوین بخش‌های مذکور این قانون و تسلط آنان بر سیر تقنینی تک تک مواد این قانون از مرحله پیشنهاد اولیه تا حضور در جلسات مسئولان عالی رتبه قضایی و کمیسیون قضائی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی و ارتباط با شورای نگهبان، موجب شده تا همه زوایای قابل بحث در شرح هر ماده به دقت روشن شود.

در متن کتاب، پیرامون هر ماده به چهار محور اساسی پرداخته شده است: پیشینه قانون‌گذاری آن ماده، شرح مفاد ماده، تبیین دقیق و مشروح مستندات و ادله فقهی و نهایتاً پیشنهاد اصلاح ماده در موارد لازم.

نویسندگان این مجموعه همگی از پژوهشگران و مشاوران علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌باشند و نویسنده این مجلد، دبیر علمی شورای فقهی مرکز است.