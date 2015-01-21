پروانه های شهرک گل های کرمان از درجه اعتبار ساقط شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله با قدرت جوپاری عصر سه شنبه در نشست خبری با موضوع حاشیه نشینی عنوان کرد: زمین و خاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری موهبتی الهی است که به رسم امانت به انسان سپرده شده است که دوام نسل را با بهره برداری صحیح از آن تضمین کند.

وی گفت: قانون حفظ کاربری در سال 74 تصویب و در سال 85 یک مرتبه اصلاح شده و براساس ماده یک قانون به منظور تداوم و استفاده بهینه از اراضی کشاروزی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به جز موارد ضروری خلاف است.

این مسئول یادآور شد: در بحث مبارزه با حاشیه نشینی با برخی اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده اند برخورد می کنیم و مزرعه سارائیه مشهور به دهکده گل ها نیز یکی از این اراضی محسوب می شده است که سه پلاک را به خود اختصاص داده است.

با قدرت جوپاری اظهار داشت: مزرعه سارائیه 180 هکتار از مرغوب ترین زمین های کشاورزی را در برگرفته که در سال 85 یکی از مالکین این مزرعه دو دانگ از شش دانگ، اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز کرده است و دعوایی شد و منجر به انفصال افرادی شد که به صورت غیرقانونی پروانه صادر کرده و همچنین متحمل پرداخت جزای نقدی و اعاده زمین به حالت اولیه شد.

وی افزود: بعد از آن مالک تقاضا کرد که از طریق کمیسیون به او مجوز قانونی داده شود که مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته اما وی با علم و اطلاع و آگاهی کامل از قوانین و مقرارات حاکم بر موضوع اقدام به فروش اراضی کشاورزی به افراد کرده که در حال حاضر با همت استاندار و شورای تامین و فرمادار و شهردار و دستگاه قضایی استان کرمان در دو مرحله اقدام به تخریب زیرساخت های این شهرک شد.

باقدرت جوپاری تصریح کرد: در ادامه پروانه هایی از بخش مرکزی صادر و براساس حکم دادگاه این پروانه ها از درجه اعتبار ساقط شدند و در این دو مرحله تاسیسات عمومی که شامل تیرهای برق و خطوط انتقال نیرو و مسائل تاسیسات مربوط به آب در مرحله اول و در مرحله دوم اقدام به تخریب حصارهای غیرمجاز شد و این دو مرحله صرفا در اجرای تبصره دو انجام شد و نیاز به حکم قضایی ندارد.

وی افزود: حکم جلب زمین خوار این منطقه صادر شده است و پرونده مربوط به شهرک گل های کرمان در شعبه هشت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در دست بررسی و رسیدگی است که با صدور حکم شایسته در آینده ای نه چندان دور اقدامات لازم انجام خواهد شد.