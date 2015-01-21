آغاز مذاکرات جدید نفتی ایران و اروپا/ هیچ شرکت آمریکایی در لیست نیست

سید مهدی حسینی در گفتگو با مهر درباره جزئیات مذاکرات جدید نفتی ایران با غول های نفت و گاز جهان گفت: هم اکنون تدوین نسل جدید قراردادهای بیع متقابل در کارگروه ویژه ای در وزارت نفت به پایان رسیده است.

یک مقام مسئول با اشاره به مذاکرات متعدد ایران با شرکت های معتبر بین المللی صنایع نفت و گاز جهان برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی اعلام کرد: این مذاکرات صرفا با شرکت های اروپایی و آسیایی انجام گرفته و هیچ گفتگویی با شرکت های آمریکایی انجام نداده ایم.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت با بیان اینکه با تبیین این قراردادها تعدادی از پروژه های اکتشاف، توسعه و افزایش ضریب بازیافت در مخازن نفت و گاز کشور تهیه شده است تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت تعلیق تحریم های بین المللی بیش از ده ها میلیارد دلار فرصت جدید سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران برای شرکت های بزرگ بین المللی فراهم شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کاهش شدید قیمت جهانی نفت قطعا هیچ گونه تاثیری بر روی جذب سرمایه گذار خارجی در طرح های صنعت نفت و گاز ایران ندارد اظهار داشت: صنعت نفت ایران از پتانسیل ها و جاذبه های متعددی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی برخوردار است.

حسینی همچنین در پاسخ به این سوال مهر که آیا برای تدوین نسل جدید قراردادهای بیع متقابل مذاکراتی با شرکت های بزرگ بین المللی نفت و گاز جهان انجام گرفته است بیان کرد: برای تبیین این قراردادها و بالا نگه داشتن جذابیت اقتصادی سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز کشور تاکنون با اکثر شرکت های بزرگ بین المللی نفت و گاز جهان به ویژه شرکت های آسیایی و اروپایی مذاکرات متعددی انجام گرفته است.

رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت با یادآوری اینکه حتی در تدوین و اصلاح قراردادهای بیع متقابل مشورت هایی با شرکت های بزرگ بین المللی انجام شده است از ذکر نام شرکت های بزرگ نفتی اروپایی خودداری کرد.

این مقام مسئول در پایان با رد هرگونه مذاکره با شرکت های نفت و گاز آمریکایی به منظور اصلاح قراردادهای نفتی کشور خاطرنشان کرد: این مذاکرات صرفا با شرکت های بزرگ نفت و گاز اروپایی و آسیایی انجام گرفته است.

حسینی همچنین در گزارشی در گفتگو با مهر از کاهش هزینه های تولید نفت، کاهش ریسک سرمایه گذاری، بالا بردن ضریب امنیت سرمایه گذاری و زمین شناسی منحصر به فرد ذخایر هیدروکربنی به عنوان مهمترین مزیت های صنعت نفت و گاز ایران برای سرمایه گذاری خارجی به ویژه در دوران سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خبر داده بود.