آسیب مردم ازهجمه علیه جامعه پزشکی/فریادهای بیجاصیانت ازسلامت مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح چهارشنبه در دومین همایش علمی جامع انجمن پزشکان عمومی ایران که در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، افزود: گاهی اوقات شاهد بداخلاقی هایی هستیم که متاسفانه تبلیغات این بداخلاقی ها از محل مالیات هایی است که مردم پرداخت می کنند.

وی با بیان این مطلب که هجمه علیه جامعه پزشکی به سلامت مردم لطمه می زند، گفت: به نظر می رسد آنهایی که به سلامت مردم باور دارند و دلسوز هستند می دانند که استفاده از تریبون های عمومی چاره درد مردم نیست.

وزیر بهداشت ادامه داد: اگر این مسیر درستی بود حتما می بایست شفابخش بوده و در یک دهه گذشته وضعیت نظام سلامت بهتر از یک دهه قبل از آن بود.

وی با بیان این مطلب که مردم کوچه و بازار بر این باور هستند که ارائه دهنده اصلی خدمت نقش مهمی در رضایتمندی آنها دارد، تاکید کرد: فریادهای بی جا در تریبون های عمومی در مسیر صیانت از سلامت مردم نیست.

هاشمی با بیان این مطلب که بدون نقد جایگاه خودمان نمی توانیم در مسیر پیشرفت و موفقیت گام برداریم، افزود: جامعه پزشکی نیز بخشی از مردم هستند که با انگیزه های مختلف و مثل سایر صنوف موفقیت ها و ناکامی هایی دارند.

وزیر بهداشت با بیان این مطلب که خیلی ها علاقه مندند جامعه پزشکی در مقابل یکدیگر قرار بگیرد، گفت: دست هایی در کار است که گروه پزشکی را در مقابل هم قرار دهد و این برای امروز نیست ولی آنچه مسلم است با توجه به اینکه در این دولت کارهای خوبی برای بهبود وضعیت سلامت مردم انجام شده است ولی این موضوع پررنگ تر است.

وزیر بهداشت با انتقاد از برخی رسانه ها که خط اختلاف و رودررو قرار دادن جامعه پزشکی در مقابل یکدیگر را دنبال می کنند، اظهار داشت: تحریک جامعه و کوبیدن بر طبل یاس و ناامیدی در مسیر تحقق شعارها و اهداف نظام نیست.

هاشمی خطاب به پزشکان حاضر در همایش، افزود: نباید در این دام بیفتیم، بخشی از حاشیه هایی که برای نظام سلامت کارآمد ایجاد می کنند همین رودررو قرار دادن جامعه پزشکی مقابل یکدیگر است.

وی با اعلام اینکه دولت یازدهم اقدامات خیلی خوبی در حوزه سلامت انجام داده است، افزود: بعد از موضوع دارو ما به سراغ پزشکان عمومی رفته ایم ولی متاسفانه به دلیل بی‌اعتمادی که از قبل وجود داشت موفقیت چندانی در بازگشت آنها به جایگاه خودشان نداشته ایم.