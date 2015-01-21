به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی از ساعت 16:30 دقیقه به وقت محلی در ورزشگاه «مک کلارد پارک» برگزار شد که جواد نکونام، مرتضی پورعلی گنجی، سید جلال حسینی، آندرانیک تیموریان و مهرداد پولادی در 30 دقیقه ابتدایی این تمرین حضور نداشتند و در سالن وزنه مشغول کار بودند.

هاشم بیک زاده که چند هفته به خاطر مصدومیت در تمرینات حضور نداشت امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد پا به پای سایر بازیکنان به تمرین پرداخت.

پیش از شروع تمرین اصلی، بازیکنان با توپ کوچک مشغول گرم کردن خود شدند که سردار آزمون و علیرضا حقیقی در این بخش برای همدیگر کری می‌خواندند. بعد از 5 دقیقه، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی بازیکنان را دور خود جمع کرد و حدود 10 دقیقه برای آنها حرف زد.

انجام تمرینات ویژه بدنسازی زیر نظر مربیان تیم ملی برنامه بعدی بازیکنان بود. یکی از تمرینات جالب مربی بدنساز تیم ملی بستن پای بازیکنان با کِش بود. در این حالت دشوار بازیکنان وادار می‌شدند تا به توپ ضربه بزنند.

* حدود 20 هوادار ایرانی پشت درهای بسته حضور داشتند که مهدی محمد نبی سرپرست تیم ملی برای دقایقی با آنها صحبت کرد. تماشاگران ایرانی علیرضا حقوقی و رضا قوچانی را مورد تشویق قرار دادند.

* کارلوس کی‌روش با امیر حسین صادقی و امید ابراهیمی دقایقی به صورت اختصاصی صحبت کرد.

* پنج ملی پوشی که ابتدای تمرین به صورت اختصاصی در سالن وزنه کار می کردند بعد از 30 دقیقه به جمع سایر ملی پوشان اضافه شدند.

* خبرنگاران هم امروز 30 دقیقه فرصت داشتند تا تمرین تیم ملی را از نزدیک مشاهده کنند. آنها سپس با نظر کادر فنی از ورزشگاه خارج شدند ولی نکته عجیب این بود که با وجود سختگیری کادر فنی تیم ملی برای پنهان ماندن تمرینات تیم ملی، به دلیل کوتاه بودن فنس های دور زمین تمرین شاگردان کارلوس کی روش از بیرون قابل مشاهده بود.

* در ابتدای تمرین امروز محمدرضا کسرایی ناظر ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا دقایقی در تمرین تیم ملی حضور یافت و با کادر فنی ایران صحبت کرد. همچنین دوربین شبکه تلویزیون اسپورت برای صحبت با کادر فنی تیم ملی و تهیه گزارش در ورزشگاه حضور داشت.

* در حالی که دقایق ابتدایی تمرین ایران هوا نیمه ابری و خنک بود به یک باره رعد و برق شدیدی فضا را تحت تاثیر خود قرار داد. در نهایت تغییرات آب و هوایی به بارش باران منجر شد که همه را غافلگیر کرد. کارلوس کی‌روش هم ترجیح داد دقایق پایانی تمرین را تعطیل کند!

* در حالی که قرار بود نشست خبری چند بازیکن تیم ملی بعد از پایان تمرین برگزار شود، به خاطر بارش باران بازیکنان سریع سوار اتوبوس شده و این نشست خبری هم لغو شد.