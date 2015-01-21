به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام خبر رییس سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر مصوبه هیات دولت در خصوص تعویق اجرای طرح کیفی سازی پالایشگاه ها طی یک دوره 5ساله، مدیر عامل بزرگترین پترو پالایشگاه بازار سرمایه به ارایه جزئیات بیشتری در خصوص این رخداد مهم پرداخت.

غلامرضا سلیمانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با مسئولین بلندپایه کشور، از "پروژه کیفی سازی محصولات پالایشگاهی" به عنوان بحث اول شرکت های پالایشگاهی کشور و نیز بازار بورس اوراق بهادار تهران یاد کرد که بی شک این پروژه از جمله بحث های مهم و خدمات ماندگار دولت تدبیر و امید محسوب می شود که برای سال های متمادی بهره های فوق العاده ای نصیب مردم و اقتصاد ملی خواهد کرد.

وی بر تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد مختلف از اقتصاد ملی از این پروژه تاکید کرد که باتوجه به قرار گرفتن این پروژه به عنوان یک «پروژه ملی»، شایسته است که ملاحظات لازم به جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی در این خصوص رعایت شود.

بر این اساس بود که مدیرعامل گروه غدیر نکته مهم در مورد طرح کیفی سازی محصولات پالایشگاهی را توجه به پیش نیازها و الزامات این سیاست دانست تا بر ضرورت توجه به این نکته تاکید کند: تا قبل از سال 1391 شرکت های پالایشگاهی هیچ‌گونه اختیاری جهت اجرای پروژه های کیفی سازی نداشته و شرکت ملی پالایش و پخش نیز مجوزی جهت افزایش کیفیت فرآورده های پالایشگاهی و دست یابی به استانداردهای بالاتر را صادر نکرده بود، موضوعی که از زمان خصوصی شدن این پالایشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین انباشت سازمانی اندکی در شرکت های پالایشگاهی بدین منظور وجود دارد.

وی به اجرای طرح کیفی سازی پالایشگاه ها و تاثیر آن در کاهش آلودگی اشاره کرد که اجرای این طرح، حذف گوگرد و برخی ترکیبات مزاحم دیگر در سوخت های مایع ( از جمله بنزین و گازوئیل و نفت سفید) را در پی دارد. به گونه ای که این سوخت ها به هنگام استفاده حداقل آلودگی و آسیب را برای محیط زیست و سلامتی هموطنان عزیز ایجاد کنند.

وی پروژه کیفی سازی پالایشگاه ها را جزو پروژه های بزرگ تلقی نمود که از مرحله انتخاب تکنولوژی تا مرحله تامین مالی و اجرا و راه اندازی نیازمند نگاهی تخصصی و البته صرف زمان است، موضوع حائز اهمیت در شرایط کنونی را نقش و جایگاه این شرکت ها در بازار بورس ذکر کرد.

بر این اساس بود که وی توقف نماد شرکت های پالایشی در بورس را مورد اشاره قرار داد که به واسطه ابهامات ایجاد شده در خصوص موضوع کیفی سازی محصولات پالایشگاهی صورت گرفته بود. در واقع پایان آذرماه امسال به عنوان آخرین فرصت زمانی برای برخی پالایشگاه های بورسی محسوب می شد که به واسطه این مهلت می بایست قیمت خوراک آن ها مشخص و در حساب های مالی شرکت درج شود؛ در صورت عدم رعایت الزامات این طرح در مهلت زمانی مقرر شده، گزارشات حسابرسی این شرکت ها با عدم اظهارنظر مواجه می شد. مساله مهمی که سبب بروز مشکلات عدیده ای برای آن شرکت، سهامداران حقیقی و حقوقی آن ها و به تبع آن برای بورس خواهد شد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر که از ابهام اساسی در تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی به عنوان مشکلات این صنعت یاد می کرد، به قانون بودجه کل کشور اشاره کرد که به موجب آن قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های کشور براساس 95 درصد قیمت محموله های مشابه صادراتی و براساس کیفیت نفت خام تحویلی محاسبه می شود.

بر این اساس سلیمانی با توجه به تبصره 2 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 92 در خصوص اعمال شاخص کیفی سازی قیمت فرآورده های نفتی برای سال 93، عنوان کرد: به موجب این تبصره، قیمت فرآورده های نفتی براساس میانگین وزنی قیمت های وارداتی و یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) می بایست انجام شود.

وی با تاکید بر عدم رعایت این الگوی تدریجی، به برنامه مجموعه وزارت نفت اشاره کرد که اجرای قطعی و نهایی این طرح را از ابتدای سال 93 در نظر گرفته بود. این در حالی است که در امیدنامه شرکتهای پالایشی که قبل از ورود به بورس اوراق بهادار منتشر می شود، هیچ گونه مطلبی در خصوص اجرای شاخص کیفی سازی فرآورده های نفتی ارائه نشده است.

این مقام مسئول در "وغدیر" اشاره ای هم به درصد تخفیف قیمت نفت خام داشت که به موجب قانون بودجه کل کشور، نفت خام با 5 درصد تخفیف نسبت به متوسط بهای نفت مشابه صادراتی ایران در هر ماه شمسی تحویل پالایشگاه ها داده می شود.

بر این اساس اظهار داشت: از آنجایی که بخش عمده ای از بهای تمام شده محصولات شرکت های پالایشی، قیمت نفت خام است، لذا حاشیه سود آن ها با احتساب سایر هزینه ها کمتر از 5 درصد است؛ این حاشیه سود با اجرای پروژه های کیفی سازی در پالایشگاه ها و کاهش وزنی فرآورده ها کاهش می یابد.

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری غدیر به عدم شفافیت صحیح و کامل روابط مالی مجموعه وزارت نفت با شرکت های پالایشی اشاره کرد و ادامه داد: به رغم واگذاری شرکت های پالایشی به بخش خصوصی و ضرورت تصمیم گیری شرکت های مذکور در یک فضای اقتصادی مناسب و قانونمند در مورد فروش فرآورده های ویژه خود، نه تنها قیمت فرآورده های ویژه در بورس (کالا و انرژی) تعیین می شود، بلکه صادرات آن ها نیز با محدودیت مواجه است.

وی با تاکید بر خصوصی سازی صورت گرفته و مغایرت آن با مکانیزم عرضه و تقاضای بورس، عنوان کرد که شرکت های پالایشی می توانند با توجه به موقعیت جغرافیایی خود از محل صادرات فرآورده های ویژه ارزآوری بالایی در سطح اقتصاد ملی داشته باشند.

در این میان سلیمانی به الزام شرکت های پالایشی در دریافت عوارض توسعه خطوط لوله و امثال آن از خریدار اشاره کرد که در هنگام فروش فرآورده های خود باید به مجموعه وزارت نفت پرداخت کنند. مساله ای که از جذابیت خرید محصولات آن ها در بورس کالا و انرژی می‌کاهد، در حالی که شرکت ملی گاز و شرکت‌های پتروشیمی چنین عوارضی را اخذ نمی‌کند.

مدیر عامل سرمایه گذاری غدیر قرار گرفتن فروش فرآورده های ویژه شرکت های پالایشی در اختیار خود شرکت های پالایشی و لغو الزام فروش فرآورده های ویژه شرکت های پالایشی در بورس کالا و انرژی را راهکار دیگری دربهبود این شرایط عنوان کرد.

به گفته وی؛ ارائه مجوز صادرات فرآورده های اصلی به شرکت های پالایشی و ارائه قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی بر مبنای منابع معتبر و رسمی جهانی که قابلیت پیش بینی عملکرد شرکت های پالایشی را افزایش و بی ثباتی مالی این گونه شرکتها را کاهش می دهد.

سلیمانی برای کاهش اثرات اخذ 5 درصدی عوارض خطوط لوله (بند ک تبصره 2 قانون بودجه سال 93) بر فعالیت شرکت های پالایشی عنوان کرد که می توان از شرکت های پالایشی، اعتبار اجرای پروژه های کیفی سازی از محل منابع این بند تامین شود.

وی جلوگیری از کاهش سود شرکت های پالایشی بواسطه اعمال شاخص کیفی سازی را تنها مستلزم ادامه اعمال دستور العمل شاخص کیفی سازی در یک دوره 5 ساله عنوان کرد تا به این واسطه شرکت های پالایشی فرصت اجرای پروژه های بهینه سازی فرآورده های خود را داشته باشند.

وی در پایان ضمن قدردانی از وزیر محترم نفت اضافه کرد: وزارت نفت می تواند برای تامین منابع ارز مورد نیاز اجرای طرحهای توسعه ای و نوسازی شرکتهای پالایشی از محل منابع صندوق توسعه ملی، حمایت ها و مساعدت های لازم را بعمل آورد. همچنین با توجه به اهمیت جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفتی و توسعه ظرفیت پالایشی کشور، توجه به ثبات در قوانین و مقررات را عامل اصلی پایداری سود شرکت های پالایشگاهی دانست که این امر ضرورت ایجاد یک نهاد رگولاتوری را بیش از پیش نمایان می سازد.