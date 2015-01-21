فوت شدگان ايراني در مكه چگونه دفن می شوند‬‎

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته مسوولان مركز پزشكي حج و زيارت كشورمان در عربستان از زمان آغاز عمليات عمره در سال ۹۳ تاكنون ۲ زائر خانه خدا بر اثر سكته و ايست قلبي در شهر مكه فوت كرده اند كه هر دو مورد از زائران خانم بوده اند و هر دوي آنها با رضايت خانواده و بازماندگان در مكه مكرمه به خاك سپرده شدند.

در مراسم غسل و كفن و دفن زائران ايراني كه در جوار خانه خدا مكه مكرمه به رحمت خدا مي‌روند با هماهنگي مسوولان ستاد عمره و مركز پزشكي حج و زيارت كشورمان پس از طي مراحل قانوني و اداري دو بانوي مبلغه براي غسل و كفن زائران فوت شده خانم ايراني حضور مي‌يابند و اعمال كفن و دفن را به صورت مستقيم و براساس احكام و مسائل شرعي مكتب تشيع انجام مي‌دهند و يك روحاني از بعثه مقام معظم رهبري نيز براي اقامه نماز و تلقين و ساير مراحل حضور مي‌يابد.



گفتني است صدور جواز دفن اتباع خارجي فوت شده در عربستان منوط به اجازه وارثان و مدت زمان رسيدگي اداري به انتقال فوت شدگان به ايران حداقل ۵ روز اعلام شده است و دفن زائران فوت شده در عربستان هيچ هزينه اي در برندارد و در صورتي كه بازماندگان بخواهند متوفي را در ايران دفن كنند مراحل انتقال جسد زمان بر بوده و هزينه زيادي برمي دارد.



روز گذشته مراسم غسل و كفن و دفن بانوي ۵۵ ساله اهل تربت حيدريه كه در اثر سكته قلبي در هتل محل اقامت خود در گذشته بود پس از اعلام رضايت شوهر و بازماندگانش با حضور بانوان مبلغه و با نظارت روحاني اعزامي بعثه مقام معظم رهبري با احترام و براساس احكام و مسائل مكتب تشيع برگزار و پس از آن در قبرستان نور در نزدیكي كوه نور (غار حرا) به خاك سپرده شد.

