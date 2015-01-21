منطقه آزاد اروند طرح تاکسی های پلاک اروندي در آبادان را اجرا كند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حنظل عیدانی صبح امروز در جلسه ستاد استقبال مهمانان نوروزی که در محل سالن اجتماعات شورای اسلامی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: اسکان موقت مسافران در آبادان می تواند یک تهدید و یا فرصت باشد و فقط به ایام نوروز مربوط نمی شود.

وی در همین خصوص افزود: در حال حاضر اواخر هفته مردم سایر شهرهای خوزستان برای خرید و گردش به شهر آبادان سفر می کنند ولی مکان مناسبی برای آن ها در نظر گرفته نشده است که باید برای آن برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان ادامه داد: مدت تقریبی چهار ماه است که شاهد همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با شهرداری آبادان در راستای ارائه خدمات شهری هستیم. در خصوص ناوگان اتوبوسرانی آبادان نیز کمک های شایسته ای از سوی سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفته است.

حنظل عیدانی با اشاره به طرح تاکسی های پلاک اروند، تاکید کرد: انتظار می رود سازمان منطقه آزاد اروند راهکاری برای تاکسی های پلاک اروند در آبادان ارائه کند تا تاکسی ها را در این منطقه اروندی کنیم. البته با توجه به زمان باقیمانده تا ایام نوروز حتی اگر بخشی از تاکسی های این منطقه پلاک اروندی شود خود اقدام مناسبی است.

وی با اشاره به فضای سبز عنوان کرد: برای توسعه فضای سبز و بهتر ساختن پارک ها در آبادان اعتبار تقریبی بالغ بر 70 میلیارد تومان از سوی سازمان منطقه آزاد اروند در نظر گرفته شده است که شهرداری آبادان مجری این طرح است.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به طرح آسفالت سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند اعتباری بیش از 12 میلیارد تومان برای آسفالت معابر شهری در نظر گرفته است و از طریق سازمان عمران شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انتظار می رود تا در خصوص کیفیت آسفالت ها نظارت کافی داشته باشند.

حنظل عیدانی با بیان اینکه روشنایی معابر بر عهده سازمان برق است، ابراز کرد: امید است با برنامه ریزی صحیح، روشنایی مناسبی در ساعات شب ایجاد شود، زیرا بیشترین حجم تردد در شهرهای آبادان و خرمشهر در ساعات شب صورت مي گيرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته امید می رود نسبت با سال های گذشته، نوروزي متفاوت و همراه با نشاط اجتماعی بیشتری را داشته باشیم.