برنامه ريزی برای فراهم کردن مقدمات سفر رئیس جمهور به اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شورای برنامه ریزی استان كه با حضور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور و اعضای ستاد كاروان تدبیرو امید برگزار شد با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استان اصفهان گفت: این سفر فرصت طلایی را در اختیار مدیران استان قرار می دهد تا بتواند مسائل اساسی، مهم و تاثیرگذار استان را كه در حقیقت پیشرفت استان را ترسیم می كند در قالب برنامه ی ستاد تدبیر و امید ارائه دهند.

وی با بیان اینكه استان اصفهان كمترین اتكا را به بودجه های دولتی دارد، اظهار داشت: برنامه های استان باید در قالب استفاده از منابع غیردولتی ، سیستم بانكی، و بخش خصوصی طرح ریزی شود چرا كه اتكای استان بر سایر منابعی است كه شاید محدودیت های منابع دولتی را نداشته باشند.

استاندار اصفهان اضافه كرد: مصوباتی در استان وجود دارند كه نیازمند اعتبارات دولتی نیستند ولی بر توسعه استان بسیار تاثیرگذار هستند مانند بندر خشك كه باید در این سفر مجوزهای آن پیگیری شود.

زرگرپور به توسعه گردشگری در استان اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد گردشگران خارجی باید برای توسعه زیرساخت های گردشگری، شرایطی را برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی فراهم آوریم.

محمد شریعتمداری معاون اجرایی ریاست جمهوری نیز در این جلسه با اشار ه به برنامه های كاروان تدبیر و امید در سفرهای استانی گفت: سفرهای استانی متکی به بودجه عمومی نیست و از ظرفیت شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای عمومی غیردولتی نیز استفاده می شود.

وی با بیان اینكه سفرهای استانی دولت تدبیر و امید پروژه محور و طرح محور نخواهد بود، تصریح كرد: دولت یازدهم نظام برنامه ریزی كشور را نظام برنامه ریزی جامع می داند و به برنامه ها و چشم اندازهای نظام برنامه ریزی جامع كشور احترام خواهد گذاشت.

شریعتمداری اضافه كرد: در سفرهای استانی شاید تعداد و حجم مصوبات استانی محدود باشد اما بطور قطع آثار و نتایج آن در زندگی مردم موثر خواهد بود.

وی در ادامه تصریح كرد: قبل از انجام سفرهای استانی از مدیران محلی خواسته خواهد شد كه اولویت های برنامه های خود را با همفكری و كمك مجموعه ی برنامه ریزی استانداری احصا كنند و در اختیار هیئت دولت قرار دهند تا بتوان در سفر رئیس جمهوری به استان تصمیمات خوبی برای توسعه استان ها گرفته شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور طرح هایی با پیشرفت فیزیكی بالای ۸۰ درصد و همچنین طرح هایی كه تا پایان عمر دولت یازدهم می توانند اتمام یابند و برای رفاه عمومی و توسعه اقتصادی استان نقش اساسی دارند را از اولویت های طرح ها عنوان كرد.

محمد شریعتمداری در ادامه افزود: اگر موضوعی اولویت همه ی دستگاه ها باشد و از نظرها مغفول مانده است و كمتر به آن پرداخته شده باشد در چارچوب نظام برنامه ریزی كشوری در جلسات قبل از سفر، بررسی خواهد شد و در سفر ریاست جمهوری به استان نهایی خواهد شد.

معاون اجرایی ریاست جمهوری گفت: قبل از انجام سفرهای استانی با شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی از سازمان ها از قبیل کمیته امدادامام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، تامین اجتماعی و... كه دولتی نیستند ولی همسو و هم جهت با برنامه های دولت حركت می كنند جلساتی برگزار می شود و آنها با ظرفیت ها و توانایی های استان ها برای سرمایه گذاری آشنا خواهند شد.

وی دعوت از هم استانی های كه در دیگر نقاط کشور و حتی خارج از کشور ساکن هستند را از برنامه های این سفر عنوان كرد و گفت: این افراد می توانند با پتانسیل های این استان برای سرمایه گذاری بیشتر آشنا شوند و در همین راستا جلسه توسعه ظرفیت های اقتصادی استان با حضور رئیس جمهور در اصفهان برگزار می شود.

شریعتمداری افزود: در مدتی كه به سفر دكتر روحانی به استان باقی مانده تلاش می شود براساس کارهای کار‌شناسی که مورد تاکید شخص رییس‌جمهوری است همه مشکلات، نیاز‌ها و مسایل استان اصفهان به استحضار ایشان برسد و در جلساتی با حضور هر یک از وزیران مسایل حوزه‌های مربوط را بررسی نمایند.

معاون اجرایی ریاست جمهوری خاطر نشان كرد: با پالایشی كه در خصوص مسائل و مشكلات استان ها صورت می گیرد، همگرایی خوبی بین مقامات محلی و ملی ایجاد خواهد شد كه روند توسعه ی استان را سرعت بیشتری خواهد بخشید.

گفتنی است در این جلسه گزارشی از سوی مدیران كل استان در خصوص اولویت های طرح های توسعه ای اصفهان ارائه گردید.