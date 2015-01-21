نسخه فوری درمان آلودگی هوای پایتخت/لزوم خروج فوری خودروهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر ،مطالعات نشان مي دهد که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد عامل اصلي آلايندگي هواي شهرها، وسايل نقليه هستند و مطالعات دقيق تر ثابت کرده که موتور سيکلت ها در بين وسايل نقليه، متهم شماره يک هستند و شش تا هشت برابر خودروها در آلودگي هوا نقش دارند. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری ومحیط زیست شورای شهر تهران معتقد است با ورود موتور سیکلت های برقی ۲۵درصد آلودگی هوای تهران کاسته می شود.

شما بارها در خصوص مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا هشدار دهید ،برای کاهش آلودگی هوای تهران چه اقداماتی را باید در اولویت قرار بدهیم؟

عقل و منطق ایجاب می‌کند که ما با موضوعاتی شروع کنیم که بیشترین خروجی را به همراه داشته باشد. موضوعاتی که در کوتاه مدت بتواند بیشترین اثر را بگذارد. راه حل هایی هست که می تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثرگذار باشد، ولی باید بیاییم با توجه به بحرانی که پیش رو داریم ، با کارهایی که اثر کوتاه مدت دارد شروع کنیم و به موازات هم پیگیر برنامه‌های میان مدت و بلندمدت باشیم. در مورد آلودگی هوا به نظرم می‌رسد که یکی از کارهایی که خیلی سریع می‌تواند اثرگذار باشد و حداقل ۲۵ درصد از آلودگی‌ها را کاهش دهد که عدد قابل توجهی است خروج موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگیزینی آنها با موتورسیکلت‌های برقی است. خیلی کوتاه است، یعنی در بازه زمانی حداکثر یک ساله می‌شود حدود ۲۵ درصد آلودگی هوا را کاهش داد.

در حال حاضر آلاینده‌های متحرکمان حدود تقریبا ۷۵ درصد از آلودگی هوا را ایجاد می‌کنند و آلاینده‌های ثابت حدود ۲۵ درصد. از ۷۵ درصد موتورسیکلت‌ها و خودروها که آلاینده‌های متحرک ایجاد می‌کنند، سهم موتورسیکلت‌ها در حدود ۴۰ درصد است. حدود ۳۰ درصد از آلودگی کلانشهرمان به خاطر تردد موورسیکلت‌های بنزینی است و خیلی راحت هم می‌شود موتورسیکلت‌ها را جایگزین کرد و حذف کرد.

سوخت استاندارد چقدر در کاهش آلودگی هوا موثر است ؟

سوختی که در جایگاه های سوخت عرضه می شود استانداردهای یورو ۴ را دارد اما نتوانسته نقش قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا ایفا کندزیرا بخش عمده‌ای از ناوگان حمل و نقل ما اعم از خصوصی و عمومی که در اختیار مردم است و تاکسی‌هایمان، از تکنولوژی سه دهه قبل برخوردارند. خودرویی که از تکنولوژی دو دهه قبل (۲۰-۳۰ سال قبل) ساخته شده، وقتی سوخت یورو ۴ که هیچ، یورو ۱۰ هم در آن بریزید، آلودگی ایجاد می‌کند. یعنی به موازات این هم باید خودروی ما خودروی استانداردی شود . دولت برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت داشته باشد و خودروهای مستعمل و خودروهای با تکنولوژی قدیم را خیلی سریع از شهرها خارج کند و خودروهای استاندارد روز دنیا را در اختیار مردم قرار دهد. آن زمان هست که این سوخت و آن خودروی استاندارد می‌تواند با همدیگر کارکرد مثبتی داشته باشد و به شدت از میزان آلودگی هوا بکاهد .

نکته دیگر اینکه ما مشکلی که داریم پالایشگاه‌هایمان است که دارند از سوخت مازوت استفاده می‌کنند .حالا پالایشگاه تهران از امسال قرار است سوخت مازوت در اختیارش قرار نگیرد و امیدوارم قولی که وزارت نیرو و وزارت نفت دادند محقق شود، ولی در سایر شهرها پالایشگاه‌ها دارند از سوخت مازوت تغذیه می‌شوند مخصوصا در زمستان که مصرف گاز خانگی افزایش دارد و آن هم تهدیدی برای جان مردم است. شهر اصفهان در ماه گذشته وضعیت بسیار خطرناکی داشته است چون پالایشگاه‌هایش دارند از سوخت مازوت استفاده می‌کنند.

در خصوص موتور سیکلت های برقی برخی نگرانی ها وجود دارد که شرکت ها و کارخانه هایی که در این زمینه وارد شده اند به دلیل تسهیلاتی است که دولت قرار است پرداخت کند.

این مشکلات راه حل دارد . باید دستگاه اجرایی پیش بینی‌هایی کنند که انحراف استفاده از تسهیلات و منابع ایجاد نشود و در تفاهم‌نامه‌هایی که مبادله می‌شود یا قراردادهایی که هست، سخت گیرانه مجازاتی را پیش بینی کنند که اگر این منابع خارج از این مسیر هزینه شد برخوردهای جدی‌ صورت بگیرد.

مدیریت شهری اعلام می کند این موتورها در ۲۰ دقیقه شارژ می شود اما سارژ سریع می تواند اثر مخربی در باطری موتورهای برقی بگذارد.

قضیه مثل همین موبایل ما است؛ موبایل را می توانیم شب‌ها زمانی که در منزل هستیم بزنیم به شارژ و فردا هم در طول روز استفاده کنیم. می‌توانیم سهل‌انگاری کنیم در منزل شارژ نکنیم و یک شارژر داخل خودرو بگیریم و با استفاده از باطری خودرو شارژ کنیم؛ قطعا می‌دانیم که اگر از باطری خودرو برای شارژ موبایل استفاده شود طول عمر باطری موبایل کمتر خواهد شد. کسی که به این موضوع حساس باشد و اطلاعات لازم را داشته باشد و بخواهد حداکثر استفاده را از وسیله‌ای که در اختیار دارد بکند، براساس آن استانداردهایی که برایش تعریف کردند، رفتار می‌کند و مشکلی هم نخواهد داشت. موتورسیکلتی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، اگر شب براساس آن ۴-۶ ساعتی که تعریف شده شارژ خانگی انجام شود، نیاز یک شهروند در طی روز را کامل برآورده می‌کند و نیاز به شارژ مجدد در طول روز ندارد. به طور استثنا شاید بعضی‌ها باشند که بیشتر از آن ظرفیت شارژ روزانه استفاده کنند، آنها استثنا است. ولی به طور معمول یک شهروند به طور عادی با ظرفیت شارژ موتورسیکلت برقی تامین خواهد شد و مشکلی نخواهد داشت. ولی برای همان موارد استثنا هم بایستی ایستگاه‌های شارژ وجود داشته باشد که به صورت موردی بتواند این نیاز را در سطح شهر برآورده کند. اینها نگران کننده نیست.

فکر نمی کنید این طرح اگر شتاب زده اجرایی شود تنها ۱۰ هزار موتور سیکلت برقی روی دست مردم بماند ؟

از نظر اقتصادی مطمئن باشد که هزینه نگهداری یا استفاده از یک موتورسیکلت برقی از یک موتورسیکلت بنزینی کمتر است. در زمان خرید بله، قیمت موتورسیکلت برقی بیشتر از بنزینی است و هر سه سال یک بار به طور معمول نیاز به تعویض باطری وجود دارد. این هزینه‌های موتورسیکلت برقی است. هزینه‌های موتورسیکلت بنزینی در موقع خرید کمتر است ولی به طور مستمر در طول زمان نیاز به تامین سوخت و تعویض روغن دارد و این هزینه‌ها را وقتی که در طول زمان دنبال می‌کنیم می‌بینیم که ظرف سه سال هزینه نگهداری سه سال اول هزینه خرید و استفاده از یک موتور سیکلت برقی با موتورسیکلت بنزینی معادل می‌شود و بعد از سه سال یعنی بعد از این مدت، هزینه‌های موتورسیکلت برقی رو به کاهش می‌رود و یک موتورسیکلت بنزینی رو به افزایش. به همین خاطر برای اینکه این مشکل اختلاف قیمت و خرید موتورسیکلت برطرف شود، بانک شهر مکلف شد که وام قرض الحسنه بدون بهره‌ای را حدود ۸۰ درصدش رادر اختیار خریداران قرار دهد .

در دنیا چقدر موتورسیکلت برقی استفاده می‌شود؟

خیلی زیاد. چین، ژاپن، کره... .کشورهای اروپایی دیزلی بیشتر استفاده می‌کنند . درکشورهای آسیای شرقی یک موتورسیکلت بنزینی در سطح شهر پیدا نمی شود. نکته دیگری که علاوه بر اینکه آلودگی هوا را نخواهیم داشت، آلودگی صوتی را هم نخواهیم داشت. این موتورسیکلت‌ها به قدری بی صدا هستند که بی صدا بودن آنها در پیاده روها برای عابرین پیاده ایجاد خطر می‌کند.

برای اینکه این بی صدا بودن باعث تهدید برای عابرین نشود، یک صدایی را روی موتورسیکلت گذاشتند که وقتی شما موتور را روشن می‌کنید یک نویز ثابتی منتشر می کند که از چند متری متوجه بشوید که موتور دارد می‌آید.

پس موتور سیکلت های برقی به درد کیف قاپ ها می خورد ؟

خیر ؛موتورسیکلت بنزینی به واسطه شتاب بالایی که دارد در سرقت‌ها و کیف قاپی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی موتورسیکلت برقی این ظرفیت را ندارد، چون شتاب لازم را ندارد.

چطور پلیس می خواهد از این موتور سیکلت های برقی استفاده کند وقتی شتاب ندارد .

موتور سیکلت ها انواع خودش را دارد . موتوری که برای پلیس استفاده می شود با موتوری که در اختیار شهروندان قرار دارد متفاوت است .و نکته دیگر؛ بخش عمده‌ای از کسانی که دچار ضربه‌های مغزی می‌شوند چیزی حدود ۵۰ درصدشان راکبین موتورسیکلت هستند .با جایگزینی موتورسیکلت برقی به جای موتورسیکلت بنزینی، بخش عمده‌ای از این مشکلات هم کمتر خواهد شد، چون این موتورسیکلت ها سرعت و شتاب کمتری دارند و بخشی از ضربه‌های مغزی و آسیب‌هایی که از آن نظر هم به مردم وارد می‌شد کمتر خواهد شد.