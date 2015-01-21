زباله شمال دغدغه شده است/ تولید روزانه ۳۰۰۰ تن زباله در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح چهارشنبه در همایش شهرداری های استان های شمالی گفت: یکی از بحث های مهمی که در چند سال اخیر دغدغه شده است، معضل زباله است.

وی اظهار داشت: زباله گیلان، گلستان و مازندران از دغدغه های اساسی است و جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است و برای اینکه زباله را در استان مدیریت کنیم باید موانع فراروی را برطرف کرد.

به گفته نبیان، مازندران بیش از سه میلیون و ۲۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که در مواقع تعطیلات این شمار جمعیت چندبرابر می شود و باید تلاش کرد تا وضعیت زباله در استان بهبود یابد و در این زمینه برنامه منسجم داشته باشیم.

وی گفت: بر اساس مصوبه دولت در دو شهرستان ساری و نوشهر دستگاه زباله سوز ایجاد شده که ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی یادآور شد: برای رفع این موضوع نیازمند عزم ملی هستیم تا بتوانیم از مسئله را مدیریت کرده و مسائل مالی را رفع کنیم.

نبیان با اشاره به فعالیت ۵۸ شهرداری و هزار و ۸۴۵ دهیاری در استان گفت: ۴۵ درصد جمعیت استان در روستا و ۵۵ رصد در شهر زندگی می کنند و دو هزار و ۷۰۰ تا سه هزار تن زباله در استان تولید می شود.