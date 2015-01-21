وضعیت کنونی صادرات محصولات کشاورزی مازندران شکننده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح چهارشنبه در حاشیه کارگروه صادرات توسعه استان مازندران گفت: بازارهای هدف باید شناسایی شود زیرا این شکل صادرات کیوی شکننده است و تشکل ها و نهادهایی که در زمینه صادرات شکل گرفته اند باید حمایت شوند.

وی تصریح کرد: صنعت و معدن به عنوان نماینده بخش حاکمیتی در سطح استان باید شکل نهادهای صادراتی را تغییر دهد.

احسانی بیان داشت: برای توسعه صادرات باید زنجیره ارزش را تغییر دهیم و در حوزه ساختار سنتی بخش کشاورزی باید تغییراتی ایجاد شود.

جلیل قربانی معاون دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران نیز با بیان اینکه، سالانه حدود دو برار نیاز کشور و استان برنج وارد می شود تصریح کرد: در حوزه مصرف به شدت وابسته به برنج خارجی شدیم و در این صورت برنج داخلی به مازاد نیاز تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه برنج خارجی جایگزین برنج داخلی شده است، تاکید کرد: در رقابت با کشورهای دیگر با مزیت قیمتی و کیفت را مورد توجه قرار دهیم.

یعقوب عابدینی مدیرعامل شرکت بهشت پارس و سرمایه گذاری پایانه گل و گیاه شمال گفت: فاز اول این طرح امسال به بهره برداری می رسد و باید موانع فراروی رفع شود.

وی اظهار داشت: تاکنون مصوبات مختلفی برای حمایت از این طرح داشته ایم که اجرایی نشده است و در زمینه تامین منابع مالی فاز اول پایانه، با فروش ملکم در نوشهر، منابع مالی را تامین کرده ام.