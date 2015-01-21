گام دیگری در مسیر ثبت جهانی بافت تاریخی يزد برداشته شد

مجتبی فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد از چندی پیش فعالیت خود را در یزد آغاز کرده و به طور جدی موضوع ساماندهی و احیای بافت تاریخی یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری یزد هستیم، عنوان کرد: دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد به همین منظور در ساختمان شهرداری یزد مستقر شد.

فرهمند بیان کرد: امیدواریم با استقرار دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در شهرداری، همکاری و هماهنگی بیشتری به این دفتر و شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ایجاد شود.

وی تاکید کرد: به طور قطع با تعامل بیشتر با نهادهای مختلف از جمله شهرداری، زمینه فعالیت برای بهبود وضعیت بافت تاریخی شهر یزد افزایش خواهد یافت.

فرهمند خاطرنشان کرد: همکاری شهرداری می تواند مسیر را برای ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و معرفی آن به سایر کشورها هموارتر کند.