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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

استقرار دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی در شهرداری یزد؛

گام دیگری در مسیر ثبت جهانی بافت تاریخی يزد برداشته شد

گام دیگری در مسیر ثبت جهانی بافت تاریخی يزد برداشته شد

یزدـ مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد از افزایش همکاری های شهرداری و میراث فرهنگی در زمینه ساماندهی بافت تاریخی و تلاش برای ثبت جهانی این بافت خبر داد.

مجتبی فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد از چندی پیش فعالیت خود را در یزد آغاز کرده و به طور جدی موضوع ساماندهی و احیای بافت تاریخی یزد به عنوان نخستین شهر خشتی جهان را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه در این مسیر نیازمند همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری یزد هستیم، عنوان کرد: دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد به همین منظور در ساختمان شهرداری یزد مستقر شد.

فرهمند بیان کرد: امیدواریم با استقرار دفتر ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در شهرداری، همکاری و هماهنگی بیشتری به این دفتر و شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ایجاد شود.

وی تاکید کرد: به طور قطع با تعامل بیشتر با نهادهای مختلف از جمله شهرداری، زمینه فعالیت برای بهبود وضعیت بافت تاریخی شهر یزد افزایش خواهد یافت.

فرهمند خاطرنشان کرد: همکاری شهرداری می تواند مسیر را برای ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و معرفی آن به سایر کشورها هموارتر کند.

کد مطلب 2470725

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