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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

حاجی زاده:

کارگران شرکتی شهرداری تبریز تسهیلات دریافت می کنند

کارگران شرکتی شهرداری تبریز تسهیلات دریافت می کنند

تبریز - سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: با تصویب کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز ۲۰ میلیارد ریال دیگر برای اعطاء وام به کارگران شرکتی شهرداری این شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویت تخصیص این اعتبار برای اعطای تسهیلات به کارگران شرکتی شهرداری در آخرین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز افزود: بر اساس این مصوبه که پس از تایید فرمانداری قابل اجراست، کلیه نیروهای تحت پوشش شرکت های پیمانکاری شهرداری تبریز می توانند از تسهیلات قرض الحسنه تعاونی اعتبار شهرداری بهره مند شوند و علاوه بر کارگران فعال در حوزه تنظیف، کارگران شرکتی شاغل در فضای سبز هم با عضویت در تعاونی اعتبار شهرداری، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

 وی سقف تسهیلات در نظر گرفته شده را ۲۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت را حداکثر سه سال اعلام و تصریح کرد: افزایش اعتبار تخصیصی برای اعطاء تسهیلات به کارگران شرکتی شهرداری تبریز آبان امسال در نشست کمیته کارگری شهرداری تبریز تصویب و مقرر شد لایحه ای با رقم ۱۰ میلیارد ریال تنظیم و به شورای شهر پیشنهاد شود که با توجه به حجم بالای تقاضاها و نیز تعداد زیاد کارگران شرکتی و نیازمندی آنان به دریافت وام های ضروری، لایحه شهرداری پس از بررسی در کمسیون برنامه و بودجه به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت و همین مصوبه کمیسیون در صحن علنی شورا نیز رای آورد.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با تاکید بر رفع تبعیض های موجود بین کارکنان شرکتی و کارکنان غیرشرکتی شهرداری گفت: طبق اظهارات شهردار تبریز از سال آینده کلیه نیروهای تحت پوشش شرکت های پیمانکاری شهرداری از مزایای کارکنان تامین نیرو بهره مند خواهند شد که این تصمیمات در راستای تداوم رویکرد حمایتی شورای شهر و شهردار تبریز از کارگران شهرداری و کمک به رفع بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش اتخاذ می شود.

کد مطلب 2470769

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