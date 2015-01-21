صهيونيست دشمن شماره يك دينداری در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، موج محكوميت اقدام نشريه فرانسوي در توهين به ساحت پيامبر اکارم(ص) در استان همدان فراگير شده و در حالیکه ديروز دانشجويان اين اقدام را محكوم كردند و حتی جنبش فدائيان محمد (ص) نیز براي اولين بار در كشور در همدان تشكيل شده، طلاب و اساتيد حوزه علميه همدان پیش از ظهر چهارشنبه با تحصن در مسجد اين مدرسه اين اقدام را محكوم كردند.

يكي از اساتيد برجسته حوزه علميه همدان در اين مراسم با اشاره به اينكه خدای متعال در قرآن به پيامبر(ص) عنوان می‌کند كه برخی علاقه ای به آگاهي از حق ندارند، بيان داشت: همه پيامبران در راه رسالت خود با شديدترين مشكلات مواجه شدند و حتي پس از ظهور حضرت مهدي (ع) نيز ايشان با حوادثي روبرو می‌شوند.

حجت الاسلام محمد قائني ادامه داد: طلاب و ادامه دهندگان راه پيامبر نيز بايد خود را برای مواجهه با مشكلات آماده كنند چراکه دشمنان در همه ابعاد دشمني خود را عيان کرده‌اند.

وي با اشاره به اينكه سران عربستان و اسراييل دست در دست يكديگر دارند و حتي از اقدام رژيم صهيونيستي در حمله احتمالي به ايران حمايت می‌کنند، افزود: ايران اسلامي زير پرچم قرآن و عترت روز به روز قوي تر می‌شود و تهدیدهای آمريكا نيز بي اثر است.

استاد حوزه علميه همدان اذعان داشت: کاریکاتورهای كشيده شده قالبي شيطاني دارد كه در رسانه‌های غربي منتشر شده و آنان با اين اقدام قصد دارند اسلام را ديني جعلي و بي محتوا جلوه دهند.

قائني با تا كيد براينكه آنان با اسلام مخالفند ولي به عظمت اسلام ایران ام القراي جهان اسلام است، بيان داشت: پس از جريان فتنه ۸۸ و به نتيجه نرسيدن بهار عربي، دشمنان در شرق و غرب تصور می‌کنند كه اكنون با اين آشفتگي بهترين زمان براي ضربه وارد كردن به اسلام است.

وي ادامه داد: پشت صحنه همه اهانت‌ها به رسول اكرم(ص) صهیونیست‌ها قرار دارند و حتي اين مزدوران مانع توافق هسته اي بين ايران و گروه پنج +يك شدند.

استاد حوزه علميه همدان با اشاره به اينكه يهيوديان واقعي به رسول اكرم (ص) به عنوان پيامبري الهي احترام می‌گذارند، عنوان كرد: صهیونیست‌ها دشمنان خدا و دين مداري هستند.

قائني ادامه داد: صهیونیست‌ها حتي به تورات نيز اعتقاد ندارند و آنان دشمن شماره يك دين داري در جهان هستند.

وي با اشاره به اينكه توهين به پيامبر اسلام توهين به همه انبيا الهي است و هتك حرمت او هتك حرمت خداست، بيان داشت: اگر در جامعه اي دين حاكم نباشد نه از مسجد خبري است و نه از كليسا و نه از كنيسه و اگر اين رويه ادامه يابد دين داري زير سئوال می‌رود.

استاد حوزه علميه همدان اذعان داشت: اكنون همه مومنان وظيفه روشنگري در اين موضوع را دارند و دولت ايران نيز نبايد در اين خصوص ساكت باشد و باید جدي تر اين اقدام را محكوم كند چراکه اين اقدامات می‌تواند منافع استكبار را در منطقه به خطر بيندازد.

در پايان اين مراسم طلاب و اساتيد حوزه علميه با صدور بيانيه و سر دادن شعار اقدام نشريه فرانسوي در توهين به ذات مقدس پيامبر اسلام را محكوم كرده وخواستار عذر خواهي دولت فرانسه شدند.