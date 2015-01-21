فاز اول پایانه گل و گیاه شمال تا پایان سال افتتاح شود

​به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از پایانه گل و گیاه شمال با بیان اینکه فاز اول پایانه گل و گیاه باید تا قبل از سال جدید افتاح شود گفت: استاندار مازندران نیز پیگیر این موضوع است.

وی تصریح کرد: تا ۱۰ روز آینده باید وضعیت برق، راه، گاز و مسائل زیرساختی پایانه مشخص شود و کلیه دستگاه ها در حوزه قرنطینه نیز باید برنامه های فاز اول را ارائه دهند.

احسانی یادآور شد: تجهیزات، نیروی انسانی وخدمات مورد نظر قرنطینه ای در پایانه گل و گیاه شمال باید مدنظر قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به برگزاری دو جلسه در محل پایانه گل و گیاه، تصریح کرد: باید تعهدات قبل از سال محقق شود.

وی خواستار برنامه ریزی در زمینه بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف شد و گفت: امیداوریم شرایطی برای افتتاح فاز اول پایانه گل و گیاه در قبل از سال جدید محقق شود.

ساخت پایانه گل و گیاه شمال از مصوبات دولت نهم از هشت سال قبل آغاز شده است.