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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

احسانی:

فاز اول پایانه گل و گیاه شمال تا پایان سال افتتاح شود

فاز اول پایانه گل و گیاه شمال تا پایان سال افتتاح شود

عباس آباد - معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: فاز اول پایانه صادراتی گل و گیاه شمال باید تا قبل از سال جدید افتتاح شود.

​به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از پایانه گل و گیاه شمال با بیان اینکه فاز اول پایانه گل و گیاه باید تا قبل از سال جدید افتاح شود گفت: استاندار مازندران نیز پیگیر این موضوع است.

وی تصریح کرد: تا ۱۰ روز آینده باید وضعیت  برق، راه، گاز و مسائل زیرساختی پایانه مشخص شود و کلیه دستگاه ها در حوزه قرنطینه نیز باید برنامه های فاز اول را ارائه دهند.

احسانی یادآور شد: تجهیزات، نیروی انسانی وخدمات مورد نظر قرنطینه ای در پایانه گل و گیاه شمال باید مدنظر قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به برگزاری دو جلسه در محل پایانه گل و گیاه، تصریح کرد: باید تعهدات قبل از سال محقق شود.

وی خواستار برنامه ریزی در زمینه بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف شد و گفت: امیداوریم شرایطی برای افتتاح فاز اول پایانه گل و گیاه در قبل از سال جدید محقق شود.

 ساخت پایانه گل و گیاه شمال از مصوبات دولت نهم از هشت سال قبل آغاز شده است.

کد مطلب 2470799

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