بيژن بيرنگ: در زمينه فرهنگ و هنر، بايد مديريت يكپارچه به وجود بيايد / در گذشته، سياست ها، سليقه هاي شخصي بودند

"بيژن بيرنگ"، تهيه كننده و كارگردان عرصه سينما و تلويزيون، درباره حضور معاونت سينمايي جديد وزارت ارشاد كه به تازگي از تلويزيون به اين عرصه وارد شده است و ميزان تاثيري كه وي مي تواند بر توليد فيلم بگذارد، به خبرنگار سينمايي خبرگزاري " مهر" گفت: من سالها با جعفري جلوه در تلويزيون كار كرده ام و ارتباط تنگاتنگي با وي داشته ام. به عقيده من، آشنايي و تسلط وي بر عرصه توليد كه هم در شبكه يك و هم شبكه دو سيما آن را به خوبي انجام داده اند، مي تواند بر عرصه كيفي و كمي سينما تاثير بگذارد. اما به عقيده من، در عرصه فرهنگ و هنر ما نيازمند تعاملي استراتژيك و فرهنگي هستيم تا به يك نقطه مناسب در اين زمينه دست پيدا كنيم. اگر با حضور جعفري جلوه در معاونت سينمايي مساله پخش تيزر يا ساير تعاملات فرهنگي ميان اين دو بخش به نتيجه مطلوبي برسد و وفاق و دوستي اتفاق بيفتد، شرايط مناسبي در سينما و تلويزيون به وجود خواهد آمد.









وي در پاسخ به اينكه اگر تفاهم نامه كتبي ميان مديران دو رسانه تلويزيون و سينما به وجود بيايد، چه مسايل و مواردي به عنوان اولويت هاي اصلي اين تفاهم نامه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اظهار داشت: به نظر من اين تفاهم نامه بايد در زمينه سياست هاي كلان فرهنگي و تصويري كشور به وجود بيايد و سينما، تلويزيون و ساير سازمان هاي نمايشي كشور را تحت تاثير قرار بدهد. اين تفاهم نامه بايد تمامي گروه هايي كه سهمي در اين زمينه دارند را به همكاري فرابخواهند. البته هر بخش بايد سهم و مسووليت هاي خود را در اين زمينه ايفا كند و در زمينه ارتقا كيفي و كمي فرهنگ و هنر كشور فعاليت داشته باشد تا از اين طريق مشكلات به نحوي حل شوند. هيچ مشكل فرهنگي بدون انجام فعاليتي يكپارچه به نتيجه مطلوب نمي رسد و در عين حال چنين فعاليتي هيچ گاه از بين نمي رود. بايد به اين مساله هم توجه شود كه مديريت يكپارچه حاصل فعاليت شخصي و فردي نيست، بلكه نيازمند تعامل تمامي دستگاه هاي دست اندر كار اين عرصه است.



بيرنگ در پاسخ به اينكه مديريت و متولي سينماي كشور از چه ويژگي هايي بايد بهره مند باشد، توضيح داد: نگاه من به اين مقوله تا حدودي متفاوت است. به نظر من، براي حل مشكل عرصه سينما تنها با فعاليت يك بخش نمي توان به نتيجه مطلوب رسيد. ما براي اينكه بتوانيم در هر مساله اي به شناخت خوب و درستي دست پيدا كنيم ابتدا بايد دست به تحقيق برنيم و شناخت درستي از مخاطب پيدا كنيم. به عبارت ديگر بايد به نيازسنجي اجتماعي در زمينه بينندگان و علاقمندان به فيلم هاي سينمايي در كشورمان برسيم. جز اين فعاليت راه حل ديگري براي درمان ريشه اي مشكلات سينمايي كشور موثر واقع نمي شود. همانطور كه به مساله مديريت يكپارچه فرهنگي اشاره كردم كه جزو نيازهاي اساسي مديريت در كشور است، مساله تحقيق و به روز كردن اطلاعات موجود در زمينه شناخت مخاطب نيز بايد ارتقا پيدا كند تا به نتيجه برسيم.



وي در پايان گفتگو با مهر تاكيد كرد: متاسفانه مساله تحقيق در كشور ما چندان مورد توجه نيست. هر قدمي كه برداشته مي شود، براساس سليقه هاي شخصي است. متاسفانه اين سليقه هاي شخصي مديريتي نيز در طول زمان بر فرهنگ كشور ما حاكم بوده است. در همه جاي دنيا از اين نياز سنجي استفاده مي كنند و بر اساس آن دست به اقدام و برنامه ريزي مي زنند. اين نوع تحقيق فقط به عرصه فرهنگ و هنر مربوط نمي شود، درباره مقوله هاي اجتماعي از مواد مصرفي يا مسايل صنعتي نيز تحقيق و نياز سنجي وجود دارد. وقتي نياز جامعه به درستي شناخته مي شود، مي توان دست به برنامه ريزي دقيق و حساب شده زد و بر اساس اين برنامه از پيش تعيين شده اقدام نمود. اگر در كشور ما نيز اين مساله به دقت رعايت شود، بر مبناي نيازها مي توان انتظار فعاليت هاي دراز مدت و يكپارچگي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي داشت.