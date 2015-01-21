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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۰۴

جزئیات پرونده قاچاق "شتر" / پرونده سوء استفاده از کارت سوخت مختومه شد

جزئیات پرونده قاچاق "شتر" / پرونده سوء استفاده از کارت سوخت مختومه شد

تعزیرات حکومتی کشور از حکم نهایی پرونده قاچاقچی شتر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تعزیرات حکومتی مستقر در سیستان و بلوچستان از پرونده ای خبر داده که از سوی نیروی انتظامی به اداره کل تعزیرات استان ارجاع شده است. در این پرونده تعداد ۴۰ نفر شتر قاچاق کشف شده که پس از بررسی و رسیدگی پرونده به شعبه ویژه گلوگاهی اداره کل ارجاع شد. پس از اخذ نظر کارشناسی از اداره دامپزشکی مبنی بر غیر بومی بودن شتر ها و ورود به صورت قاچاق و همچنین عدم ارائه مجوزهای حمل دام ، تخلف محرز تشخیص و عاملین تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت و ضبط دام های مکشوفه محکوم شدند.

همچنین در پرونده دیگری در استان تهران حسب گزارش واصله مبنی بر سوء استفاده کارت سوخت نفت گاز به میزان ۳۶۱۹۵ لیتر توسط مالکین خودروهای سنگین ، ۴ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شد که پس از رسیدگی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان و احراز تخلف، مطابق قانون متخلفین به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۸۱۲۰۰۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

کد مطلب 2470812

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