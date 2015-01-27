امین‌الله رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کم‌کاری های این چند ماهه خود در عرصه تولید آلبوم توضیح داد: کارهای زیادی برای انجام دادن دارم که دوست دارم زمانی فرا برسد بتوانم این آثار را در قالب چند آلبوم موسیقایی تولید کنم اما به دلیل هزینه های بسیار زیادی برای تولید آلبوم وجود دارد فعلا قادر به انجام این فعالیت‌ها نیستم.

وی ادامه داد: مدتی پیش با آقای پیروز ارجمند ملاقاتی داشتم که او بعد از اینکه متوجه شد من تمایل به تولید آلبوم جدید دارم، قول داد که در اسرع وقت استودیو و امکانی را فراهم کند تا بتوانم نسبت به تولید تازه ترین آلبومم اقدام کنم اما بعد از این ملاقات من هرچه با ایشان تماس گرفتم پاسخی داده نشد.

خواننده آلبوم «عطر گیسو» با انتقاد از شرایط این روزهای موسیقی ایران بیان کرد: متاسفانه مدتی است که شرایط اجرای زنده کنسرت های موسیقی در وضعیت خوبی نیست و ما شاهد برخوردهایی هستیم که زیبنده این هنر ارزشمند نیست. اینکه بیایند و وسط اجرای زنده از حضور نوازنده خانم ممانعت کنند و او را از محل اجرا خارج کنند موضوع بسیار نگران کننده ای است که مسوولان وزارت ارشاد باید پاسخ قانع کننده ای درباره چنین موضوعاتی داشته باشند.

این خواننده به موضوع تکراری منتشر نشدن کتاب خود اشاره کرد و گفت: متاسفانه این مشکل همچنان وجود دارد و با وجود وعده هایی به صورت مکرر از جانب وزیر ارشاد، معاون فرهنگی وزارت ارشاد و دیگر مسوولان به من داده شده اما گویا کتاب باید از اصلاحاتی عبور کند که نه به من پاسخ بله می دهند و نه منفی. البته تا همین چند روز پیش که در مراسم تشییع پیکر زنده یاد مشفق کاشانی حضور داشتم معاون فرهنگی وزیر وعده داد که پیگیر ماجرای کتاب من باشد که امیدوارم این بار طلسم منتشر نشدن کتابم شکسته شود.

وی که چندی پیش با گروه موسیقی «آواز باران» کنسرتی در شهر اصفهان برگزار کرده بود، با اشاره به روند تالیف و تقاضای انتشار کتاب «ایران در رهگذر زمانه» بیان کرد: سال ۹۰ بود که به پیشنهاد یکی از دوستانم در روزنامه اطلاعات تصمیم گرفتم که این کتاب ۷۰۰ صفحه ای را از طریق این موسسه مطبوعاتی به وزارت ارشاد برای صدور مجوز ارسال کنم اما از این ماجرا یک سال گذشت و هیچ اتفاقی هم نیفتاد تا اینکه آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته بار دیگر برای صدور مجوز اقدام کردم اما دوستان نه تنها ایرادهای قبلی را دوباره به من گوشزد کردند بلکه ایرادهای دیگری هم به ماجرا اضافه کردند که دیگر امید چندانی برای انتشار نداشته باشم.برای من جالب است که این کتاب از سوی روزنامه اطلاعات با نظارت شخص حجت الاسلام دعایی برای صدور مجوز به وزارت ارشاد ارسال شد اما دوستان وقعی ننهادند و ما دیدیم اضافه بر آن ایرادها، انتقادهای دیگری نیز وارد کردند. تا اینکه در همین مراسم افطاری ماه رمضان امسال که توسط رییس جمهوری به سالن اجلاس سران دعوت شدیم من موضوع را به طور مستقیم با وزیر ارشاد در میان گذاشتم که پاسخ شنیدم: «مگر چاپ نشده؟»

رشیدی در پایان تصریح کرد: من در جواب آقای وزیر گفتم: «دیگر منصرف شده ام» اما بازهم آقای جنتی توصیه کرد دوباره نامه ای بنویسم. من هم این کار را انجام دادم و اتفاقا نامه های دیگرم به وزرای قبلی را ضمیمه نامه جدید کرده و آن را ارسال کردم و در حال حاضر به من گفته اند نامه شما در دست بررسی است. قبلا هم گفته ام که من سال هاست در مصاحبه ها و برنامه های زنده گفته ام که من تنها کسی هستم از نسل شکوفایی موسیقی ایران همچنان فعالیت می کنم و هم اکنون نیز آهنگ های جدیدی دارم که می تواند با کمی حمایت از سوی دولت و یا هر نهاد دیگری در اختیار نسل امروز موسیقی قرار گیرد اما متاسفانه نه متولی دلسوزی وجود دارد و نه هیچ مقام رسمی حاضر است پیرامون این دغدغه ها با من صحبت کند.