مسابقه قرآن كريم در حيدرآباد پاكستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه كه با حضور بیش از ۳۵ نفر حافظ (ده جزء، بیست جزء و سی جزء) قرآن كریم و همچنین قراء برگزار شد، نوجوانان و جوانان شركتكننده به بیان توانمندیهای خود در علوم قرآنی پرداختند.
این مسابقه با حضور تعدادی از طلاب حوزه علمیه جامشورو و تعدادی از اندیشمندان و علما از جمله حجتالاسلام حیدرعلی جوادی، برگزار شد.
متسابقین این مسابقه از مراكز مختلف از جمله دارالعلوم احسن البركات، مدرسه ركنالاسلام جامعه مجددیه هیرآباد، مدرسه گنج بخش فیض عالم، جامعه نورانیه تندو طیب، مدرسه لائت وی پبلك اسكول، مدرسه دولتی غلام حسین هدایتالله، مدرسه شمعالاسلام، جامعه عربیه تحفیظ القرآن هالیرود، آكادمی ایچ این، مدرسه دولتی ملتآباد، جامعه محمودیه لطیفآباد ۱۱، جامعه ضیاءالعلوم قائدآباد و آكادمی قرآن المجدد، بودند. در پایان این مسابقه، برگزیدگان رشتههای مختلف اعلام شدند.
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