ارتقای بهره وری موقوفات موجب تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله نوروزي، رئيس مجمع نمايندگان استان گلستان در خصوص نقش ظرفيتهاي اقتصادي موقوفات در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: رسيدن به بهره وري لازم در زمينه وقف مستلزم فرهنگ سازي، مديريت بهينه و صحيح است و تنها در اين صورت مي تواند باعث تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي شود. وقف ريشه در فرهنگ در قرآني ما دارد و يكي از مواردي است كه همواره مورد تأكيد معصومان بعنوان حركتي عام المنفعه بوده است.

وي با اشاره به آستان قدس رضوي بعنوان يك الگوي موفق در زمينه وقف، اظهار داشت: اين نهاد موقوفه به خوبي توانسته است در محدوده خود تأثيرگذار باشد؛ بنابراين بايد بطور صحيح آسيب هاي اين حوزه را شناسايي را كرد تا بتوان برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بر روي ظرفيت هاي اقتصادي موقوفات انجام داد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصریح كرد: گزارش مالي كارخانجات زيرمجموعه آستان قدس رضوي نشان داده است كه اين موسسات در كار خود موفق بوده اند و حتي اين نهاد موقوفه توانسته است در كارهاي عمراني مانند راه آهن مشهد نيز تأثيرگذار باشد.

وي اولين اولويت اوقاف را كشاورزي دانست و بيان كرد: بايد بتوانيم در بخش كشاورزي به خودكفايي برسيم كه در اين راستا مي توان الگوي كشت را روي اراضي كشاورزي موقوفه به خوبي اجرا كرد تا مجبور به وارد كردن محصولاتي مانند گندم نباشيم.

نوروزي، گردشگري را اولويت بعدي اوقاف عنوان كرد و يادآور شد: ايران 14 اقليم و طبيعتي بي نظير دارد اما هيچ گاه نتوانسته ايم با استفاده از اين پتانسيل هاي طبيعي در حوزه گردشگري به رشد اقتصادي دست پيدا كنيم؛ در حالي كه كشورهايي مانند تركيه و مالزي كه در مقطعي عقب تر از ما بودند، توانستند درآمدهاي هنگفتي را سالانه در زمينه گردشگري كسب كنند.

وی ادامه داد: موقوفات در زمينه گردشگري علاوه بر كمك به رشد اقتصادي كشور مي تواند اشتغال پايدار و حتي اشتغال مولد نيز ايجاد كند.

نماینده مجلس شورای اسلامی به صنايع تبديلي كشاورزي بعنوان اولويت ديگر موقوفات اشاره كرد و گفت: بايد بتوان سرمايه گذاران را براي مشاركت در پروژه هاي موقوفات از طريق انعقاد قراردادهاي درصدي جذب كرد.