دكتر ناظر زاده كرماني در مراسم افتتاح دوباره تالار مولوي: به آينده نمايشنامه خواني در ايران اميدوارم

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، دكتر ناظززاده كرماني طي اين مراسم كه شب گذشته در تالار اصلي مولوي برگزار شد، ضمن بيان مطلب فوق افزود: من به دو دليل به نمايشنامه خواني علاقه خاص دارم ، يكي به دليل نمره خوبي است كه به خاطر نمايشنامه خواني " رستم واسفنديار" فردوسي طي دوران دانشجويم در آمريكا از استادم گرفتم واستادم به خاطر اجراي اين نمايشنامه خواني بدون امتحان به من نمره خوبي داد، ديگر به دليل اين كه پس از انقلاب من يكي ار افرادي بودم طرح نمايشنامه خواني را به مسوول مركز هنرها ي نمايشي و معاونت هنري آن زمان آقاي برزگر و خوشرو پيشنهاد دادم، من به آنها گفتم جلسات نمايشنامه خواني برگزار كنيد وطي آن آثار توسط اساتيد تئاتر مورد نقد و بررسي قرار گيرد.



اين نمايشنامه نويس، نمايشنامه خواني را يكي از راههاي رسيدن به اجراي صحنه دانست و گفت: ما به اين نمايشنامه خواني دور خواني هم مي گوييم .



وي با اشاره به تاريخچه نمايشنامه خواني، خاطرنشان كرد: عده اي نمايشنامه نويس پيدا شدند كه آثار خود را تنها جهت خواندن و نه جهت اجرا روي صحنه، مي نوشتند و اين جريان به روم برمي گردد. " سنه كا " نيز يكي از نمايشنامه نويسان بود كه بيشتر تمايل داشت آثارش بيشتر خوانده شود تا به روي صحنه اجرا گردد.

دكتر ناظرزاده با اشاره به تفاوت نمايشنامه نويسي در مقايسه با شعر غنايي و داستان نويسي گفت: نمايشنامه نويس تنها براي مصرف كننده نمي نويسد بلكه اثر خودر ا براي نمايشنامه ساز مي نويسد تا نمايشنامه سازآن را تبديل به اجرا كند.



اين پژوهشگر تئاتر يكي ازعلتهاي شكست نمايشنامه نويس نا آشنا با صحنه تئاتر را نيز اين نكته ذكر كرد كه آنها مستقيما براي خوانندگان خود، نمايشنامه مي نوشتند.



وي درادامه اظهار داشت : يكي از ريشه هاي نمايشنامه خواني به نمايشنامه هاي خواندني برمي گردد، اما ريشه ديگر نمايشنامه خواني به دور خواني در اجراي تئاتر مي رسد. نمايشنامه نويسان بزرگي چون استريند برگ، اونيل ، برنادو شاو و ...همواره يك اتاق يا خانه اي را جهت خواندن آثار خود داشتند كه به نوع تئاتر، تئاتر محفلي گفته مي شود. اين نمايشنامه نويسان در اين مكانها آثار خود را با دوستان و همكارانشان مي خوانند و با علاقمندان خود ديدار مي كردند.



دكتر ناظرزاده تئاتر محفلي را در پيداش نمايشنامه هاي بزرگ دنيا ، بسيارمؤثر دانست.



وي در ادامه افزود: اكنون هنر نمايشنامه خواني به طور مجزا در آمده و ديگر بخشي از تئاتر نيست و داراي يك ريختار و پي بنياد براي خود است اما هيچ الگوي جهان گستري براي اين هنر وجود ندارد.



اين نمايشنامه نويس گفت : نمايشنامه خواني را دو چيز جهان گستر مي كند ، يكي حضور كارگردان به عنوان نقال در اجراي نمايشنامه خواني وديگري نقد حضوري اثر، بلافاصله پس از اجرا . در واقع بايد نمايشنامه پس از اجرا در حضور تماشاگران مورد نقد و بررسي قرار گيرد.



همچنين، در اين مراسم، " كامبيز زاهدي "، مسوول فستيوال نمايشنامه خواني هاي تئاتر مولوي نيز ضمن تشكر از مدير مجموعه مولوي ومعاونت هنري جهاد دانشگاهي كه تالار مولوي را جهت برگزاري نمايشنامه خواني در اختيار آنها گذاشته اند ، تصريح كرد: نمايشنامه خواني با مشكلات فراواني همچون نبود سالن و امكانات مواجه است و نيازمند حمايت بيشتر مسوولان در اين زمينه است.

" مهدي مكاري" مدير تالار مولوي نيز در اين مراسم، نمايشنامه را روح خاموش تئاتر دانست وگفت : در نمايشنامه خواني فرصتي جهت به روي صحنه آمدن متن ايجاد مي شود و با دور خواني اثر مورد كارگرداني و آموزش قرار مي گيرد.



همچنين طي اين مراسم " ابوالفضل برمزيار" يكي از برگزار كنندگان و كارگردانان اولين فستيوال نمايشنامه خواني تالار مولوي كه مجري برنامه نيز بود متذكر شد : هيأت داوان در تمام جلسات نمايشنامه خواني طي اين چند ماه حضور خواهند داشت و در پايان طي مراسم اختتاميه از3 كارگردان برگزيده و چند بازيگر زن و مرد برگزيده تقدير به عمل مي آيد و 5 اثر منتخب فستيوال طي سال 85 در تالار مولوي اجراي عمومي خواهند شد.



وي همچنين افزود: همه اجراهاي نمايشنامه خواني توسط خود كارگردانان فسيوال بعد از اجراي اثر مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد به طوري كه هر كارگرداني كه مايل است مي تواند مجري جلسه نقد و بررسي نمايشنامه خواني همكار خود شود.

