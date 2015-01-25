دوران نگاه از بالا به پایین در بسکتبال گذشته است

امیر ایلیاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فضای انتخابات فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد: من دیگر نمی‌خواهم نبش قبر کنم و با بازگشت به گذشته به موضوعات تکراری بپردازم. در کل فضای انتخابات در وزارت ورزش و جوانان این دوره در فضای مثبتی برگزار شده و امیدوارم که انتخابات بسکتبال هم اینگونه باشد که البته یقین دارم همین خواهد شد.

نامزد حضور در انتخابات فدراسیون بسکتبال با اشاره به افرادی که برای انتخابات ریاست این فدراسیون ثبت نام کرده‌اند، اضافه کرد: مهمترین موضوعی که وجود دارد این است که قانون باید برای همه رعایت شود. اگر کسی بالای 70 سال دارد و بازنشسته شده، دیگر بازنشسته است. کسی هم که می خواهد ریاست فدراسیون را بر عهده بگیرد باید بداند که در فدراسیون دیگر ریاست مطلق نباید وجود داشته باشد و دوره نگاه از بالا به پایین در فدراسیون گذشته است چرا که در همه دنیا کارها بر عهده دبیر است و رئیس فدراسیون تنها نظارت خواهد کرد. نه اینکه همه چیز را خود فدراسیون انجام دهد.

نایب رئیس فدراسیون و مدیر اسبق تیم‌های ملی بسکتبال با انتقاد از بحث استعدادیابی گفت: به نظرم در بحث استعدادیابی خوب کار نشده است. استعدادیابی باید در همه زمینه‌ها باشد نه فقط در کشف بازیکن. باید مربی تربیت کنیم، داور تربیت کنیم و حتی جانشین رئیس فدراسیون را هم تربیت کرد تا کسی که پتانسیل این کار را دارد برای دوره‌های بعد آماده پذیرفتن مسئولیت باشد.

ایلیاوی در خصوص منابع مالی فدراسیون نیز عنوان کرد: پیدا کردن منابع مالی باید پایدار باشد. متاسفانه در فدراسیون بسکتبال به طور کلی جایگاه خودش را پیدا نکرده است. فدراسیون یک NGO است که با حفظ قانون و مطیع بودن وزارت ورزش کم کم باید خود را از بدنه وزارت جدا کند. منابع پایدار فقط این نیست که مثلا یک بانک را به عنوان اسپانسر در نظر بگیریم که سال بعد نخواهد اسپانسر باشد.

این پیشکسوت بسکتبال ایران تصریح کرد: در 13 سال اخیر یک تورنمنت بین‌المللی در سطح بالا برگزار نکردیم. اگر رقابتهای غرب آسیا را برگزار کردیم چه تاثیری داشته است؟ تیم ایران با فاصله از تیم‌های غرب آسیا قرار دارد و حضور این تیم‌ها به سود ما نخواهد بود.

وی در خصوص وضعیت هیات‌ها توضیح داد: هیات‌ها باید طوری عمل کنند که هر کدام در استان‌ها مثل یک فدراسیون باشند. ما نباید روی بودجه وزارت ورزش در این باره حساب باز کنیم. وقتی هیات‌ها از نظر سخت افزای هیچ چیزی ندارند چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ هیات ها باید طوری عمل کنند که خودشان بتوانند در سطح استان‌ها بودجه را تامین کنند.

این کارشناس در بخش تیم ملی نیز گفت: در این مدت به مربی داخلی میدان ندادیم و فقط سراغ مربی خارجی رفتیم که این کار به نظر من پاک کردن صورت مسئله بوده است. ما باید ابتدا به مربی ایرانی فرصت بدهیم و شرایط را برای وی مهیا کنیم و پس از آن ببینیم که آیا توان این کار را دارد یا خیر؟