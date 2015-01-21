به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قرائتی در مسجد دانشگاه تهران ضمن محکوم کردن اهانت به پیامبر اکرم گفت: مشرکین نزد پیامبر آمده و گفتند که می‌خواهی با ما چه کنی؟ ما ۱۳ سال تو را شکنجه دادیم از نظر زبانی هرچه خواستیم به تو گفتیم: شاعر، کاهن، ساحر، مجنون, … . از نظر عملی هم به خانه ات ریختیم که تو را بکشیم و حضرت علی(ع) به جایت خوابیده بود و هم اصحابت را شکنجه دادیم و… هرچه از دستمان بر می آمد کم نگذاشتیم. حالا که مکه فتح شده و به دست شما افتاده، می خواهی با ما چه کنی؟ حضرت فرمودند: برادرم یوسف چه کرد؟ برادرم یوسف همه برادرهایش را یک ضرب بخشید. من همه مکه را در یک لحظه می بخشم الا سه نفر. گفتند اینها کیستند که رحمتِ رحمه للعالمین هم شامل حال این سه نفر نمی شود؟ اینها چه جنایتی کرده اند؟ حضرت گفت: اینها مرا هجو می کردند. (یعنی کاریکاتور می کشیدند) هجو ، به فارسی چه می شود؟ یعنی مرا دست می انداختند. یک وقتی طرفداران مصدق آیت الله کاشانی را هجو می کردند. من بچه بودم شعرهایش یادم است …

وی افزود: البته در قرآن آمده، به پیغمبران که جسارت می کردند‌، آن پیغمبر خودش دفاع می کرد، مثلا «قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاکَ فِی سَفَاهَةٍ وِإِنَّا لَنَظُنُّکَ مِنَ الْکَاذِبِینَ * قَالَ یَا قَوْمِ لَیْسَ بِی سَفَاهَةٌ وَلَکِنِّی رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِینَ: سران قومش که کافر بودند گفتند در حقیقت ما تو را در [نوعى] سفاهت مى‏بینیم و جدا تو را از دروغگویان مى‏پنداریم. گفت اى قوم من در من سفاهتى نیست ولى من فرستاده‌‏اى از جانب پروردگار جهانیانم (اعراف/ ۶۶-۶۷).

وی ادامه داد: پیغمبر اسلام را هرچه نیش زدند پیغمبر جواب نداد. گفت شما از ما دفاع کنید؛ مثلا به پیغمبر گفتند: ابتر، خودش نگفت: خودت ابتری. آیه نازل شد، خدا گفت: ان شانِئَکَ هُوَ الاَبتَر. به پیغمبر گفتند: کاهن، خدا آیه آورد که کاهن نیست. خود پیغمبر نگفت که من کاهن نیستم. چند متلک به پیغمبر گفتند. خود پیغمبر از خودش دفاع نمی کرد. قرآن در آیات دیگر این متلک را دفاع می کرد، وقتی دانمارک اولین کاریکاتور را کشید و پیغمبر را هجو کرد، من رفتم دانمارک، رفتم منزل امام جمعه آنجا، پرسیدم: عکس العمل چه بود ! گفت سالی سه چهار نفر بیشتر مسلمان نمی شدند. از بعد از توهین به پیغمبر بیش از صد نفر مسلمان شدند. یعنی ” فَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِینَ ﴿الصافات: ٩٨﴾” ” وَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِینَ ﴿الأنبیاء: ٧٠﴾ “

قرائتی تصریح کرد: قرآن می فرماید: اینها تصمیم گرفتند تخریب کنند ”فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِینَ ” یا ” فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِینَ “ اگر خدا خواسته باشد همان متلک ها تبدیل به نعمت می شود. به قول امروزی ها می گویند تهدید تبدیل به فرصت می شود. عکس العمل چه بود؟ گفت سالی سه چهار نفر بیشتر مسلمان نمی شدند. از بعد از توهین به پیغمبر بیش از صد نفر مسلمان شدند. یعنی “و ارادُ بهی کیدا”.

وی در ادامه بیان کرد: حالا اینجا دانشگاه تهران است. شما برای بقیه دانشجوها الگو هستید. شما هم مسلمانید. حضرت امام، روزی چند بار قدم میزدند در حیاط. من یک بار رفتم منزل ایشان دیدم در اندرونی دارند قدم میزنند. یک روز دیدند ایشان که قدم می‌زنند لبهایشان را می جوند. گفتند ببینید چرا آقا این‌طور راه می روند و این‌طور هیجان دارند. اعضای دفتر رفتند خدمت ایشان گفتند آقا شما قدم که میزنید هی لبهایتان را هم می جوید، گفت غصه می خورم که چرا جوان نیستم. کاش جوان بودم خودم میرفتم سلمان رشدی را می کشتم بر می گشتم غصه می خورم چرا پیرم

وی تأکید کرد: اینجا دانشگاه تهران است. شما هم دانشجو هستید. به پیغمبر شما جسارت شده است. چه طرحی به ذهنتان می آید؟ ۵ دقیقه فکر کنید. چون در دنیا همه جا به هم ارتباط دارد. هر کاری بکنید روی سایتها است فردا، آن‌طرف کره زمین است. طوری نشود که بگویند ما به پیغمبرشان فحش دادیم آب از آب تکان نخورد. اگر کسی به شما چیزی بگوید، مثلاً بگوید بی عرضه، شما میگویی: من بی عرضه ام ؟ پدرت بی عرضه است. مادرت بی عرضه است. جد و آبائت بی عرضه اند. چطور است که به خودت متلک می گویند چهارتا پس می دهی؟ هجو به پیغمبر باید جواب داده بشود.

قرائتی گفت: حالا مردم بعد از نماز جمعه راهپیمایی کردند و شعار دادند. دانشگاه تهران چه می کند؟ کاری کنید که برای دیگران امام باشید. قرآن می فرماید: وجعلنا للمتقین اماما. کاری کنید که برای دیگران الگو باشید. کاری کنید فرهنگی. طرحی بدهید علمی. چون ممکن است چیزی به ذهن شما برسد که ما پنجاه ساعت هم فکر کنیم به ذهن ما نرسد. شما باشید چه می‌کنید؟

وی افزود: یک خاطره هم بگویم در این خصوص که خدا کمک می کند. امام که دستور داد سلمان رشدی را ترور کنید و بکشید. فوری از تلویزیون با من تماس گرفتند که بیا این فتوای امام را آیه و حدیثش را بخوان. گفتم من آیه و حدیث می خوانم اما نه برای هر چیزی. آخر سلمان رشدی آن طرف دنیا، برویم بکشیمش؛ این غیر از قرآن و حدیث مسأله حقوقی و بین المللی و خیلی ابعاد دیگر هم دارد. بعد سیاسی و اجتماعی و … . این فقط یک بعد فقهی ندارد. من گفتم شخص دیگری باشد که اطلاعات حقوقی و سیاسی اش بالا باشد. گفتند نه الا و بلا تو باید بگویی.

وی افزود: من آمدم خانه با هرچه اسلام شناس که می شناختم تماس گرفتم که اعدام سلمان رشدی به کدام قانون و آیه و حدیث مربوط است. همه گفتند حضور ذهن نداریم. من رفتم در کتابخانه یک توسلی پیدا کردم گفتم خدایا یک نامردی به اشرف مخلوقات جسارت کرده است. یک مردی مثل امام فتوا داده برای ترورش. یک آدم ضعیفی هم که من باشم بناست حرف امام را توضیح بدهم. تو هم دیدی به هرکس تلفن زدم حضور ذهن نداشت. حالا خودت امشب مستقیم به من کمک کن. خدا می داند به همین مسجد (قسم) نمی دانم که چطور آن شب معجزه شد برای من. همینطور مثل استخاره است که قرآن را باز می کنند، از بین کتاب های حدیث یک کتاب همین‌طور الکی کشیدم بیرون. مثل استخاره لای کتاب حدیث را باز کردم. دیدم نوشته است: مَن اَهانَ نَبیّا (کسی که به پیغمبر اهانت کند) مَن سَبَّ الرَسول (کسی که به پیغمبر فحش دهد) چند تا کتاب چند تا حدیث عین آن حدیث هایی که نیاز داشتم پیدا کردم. مطمئن شدم که خود خدا مستقیم راهنمایی کرد ما را.

وی در پایان سخنانش گفت: به هرحال ما از دانشگاه تهران (دانشگاه تهرانی ها) تقاضا داریم ۵ دقیقه فکر کنید. به جایی هم نرسیدید طوری نیست. روز قیامت بگویید یا رسول الله! به تو توهین شد، من ناراحت شدم. ۵ دقیقه هم فکر کردم، چیزی به ذهنم نیامد. اگر به ذهنت نیامد که برای خودت حجت است. اگر به ذهنت هم آمد، یک وقت می بینی یک جرقه ای شد مثل اینکه گاهی یک کاغذ آتش می گیرد و به دنبال آن یک جنگل آتش می گیرد اینجا هم یک جرقه میزند همه دانشگاه ها ولوله می شود فکر کنید و بی تفاوت نباشید.

لازم به ذکر است: مسجد دانشگاه تهران از کلیه دانشگاهیان عزیز دعوت می نماید، در پاسخ به کاریکاتور اهانت آمیز نشریه فرانسوی به پیامبر گرامی اسلام(ص)، اگر طرح علمی و ایده ای خلاقانه ای در نظر دارند برای ما ارسال فرمایند.

برای ارسال ایده ها و طرح های خلاقانه خود از طریق فرم و آدرس رایانامه mosque@ut.ac.ir و شماره تماس و پیامک مسجد دانشگاه تهران: ۰۲۱۶۶۴۶۶۰۰۰اقدام فرمایید.