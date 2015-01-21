علم طلاب باید با اخلاق همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از طلاب مدرسه علمیه آیت الله علوی خوانساری گفت: در زمان کنونی احتیاج شدیدی به وجود علما است که علما باید محقق، باسواد، آشنا با اوضاع جهان و زمان باشند.

وی گفت: صف آرایی بزرگی در جهان بوجود آمده که یک طرف صف کفر و نفاق و صهیونیست و طرف دیگر صف بیدارشدگان و مستضعفان جهان است که مستضعفان جهان بیدار شده و به جنگ با جبهه کفر پرداخته و در جبهه اسلام علمایی که عالم باشند بسیار تأثیرگذار بوده و سربازان امام عصر(عج) هستند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه شغل طلبگی بسیار ارزشمند است، افزود: هیچ شغلی مانند طلبگی پرفضیلت نیست اما این شغل دارای شرایطی است که باید بر اساس آنها قدم برداشت.

وی بیان کرد: طلاب باید در درجه اول دارای اخلاص باشند و هر چه دارند در طلب اخلاص بگذارند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: طلاب باید دارای همت بلند و اراده و تصمیم قاطع باشند، همچنین باید دارای جدیت بوده زیرا کوشش و جدیت انسان موجب پیشرفتش می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین طلاب باید دارای نظم باشند و اوقات خود را تنظیم و با برنامه ریزی عمل کنند زیرا انسان‌های منظم همیشه موفق هستند.

این مرجع تقلید بیان کرد: ملا صالح مازندرانی در سن چهل سالگی الفبا را در فقر آغاز کرده اما با تلاش و زحمت خود به مقامی بالا رسید.

وی گفت: اصولی که برای طلاب ضروری است شامل ادبیات و صرف و نحو و اخلاق می‌شود زیرا باید علم طلاب با اخلاق همراه باشد، اخلاق مانند سایر علم‌ها نیست.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: فقاهت علمی بسیار وسیع و دقیق است و باید مجتهدین بسیاری را تربیت کرد، علت کم شدن تعداد مجتهدین این است که همت و توفیق و اراده مانند سابق نیست.