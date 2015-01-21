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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

آیت الله نوری همدانی:

علم طلاب باید با اخلاق همراه باشد

علم طلاب باید با اخلاق همراه باشد

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه علم طلاب با اخلاق همراه باشد، وجود علما را در اوضاع کنونی جهان امری ضروری عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از طلاب مدرسه علمیه آیت الله علوی خوانساری گفت: در زمان کنونی احتیاج شدیدی به وجود علما است که علما باید محقق، باسواد، آشنا با اوضاع جهان و زمان باشند.

وی گفت: صف آرایی بزرگی در جهان بوجود آمده که یک طرف صف کفر و نفاق و صهیونیست و طرف دیگر صف بیدارشدگان و مستضعفان جهان است که مستضعفان جهان بیدار شده و به جنگ با جبهه کفر پرداخته و در جبهه اسلام علمایی که عالم باشند بسیار تأثیرگذار بوده و سربازان امام عصر(عج) هستند.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه شغل طلبگی بسیار ارزشمند است، افزود: هیچ شغلی مانند طلبگی پرفضیلت نیست اما این شغل دارای شرایطی است که باید بر اساس آنها قدم برداشت.

وی بیان کرد: طلاب باید در درجه اول دارای اخلاص باشند و هر چه دارند در طلب اخلاص بگذارند.

آیت الله نوری همدانی ادامه داد: طلاب باید دارای همت بلند و اراده و تصمیم قاطع باشند، همچنین باید دارای جدیت بوده زیرا کوشش و جدیت انسان موجب پیشرفتش می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین طلاب باید دارای نظم باشند و اوقات خود را تنظیم و با برنامه ریزی عمل کنند زیرا انسان‌های منظم همیشه موفق هستند.

این مرجع تقلید بیان کرد: ملا صالح مازندرانی در سن چهل سالگی الفبا را در فقر آغاز کرده اما با تلاش و زحمت خود به مقامی بالا رسید.

وی گفت: اصولی که برای طلاب ضروری است شامل ادبیات و صرف و نحو و اخلاق می‌شود زیرا باید علم طلاب با اخلاق همراه باشد، اخلاق مانند سایر علم‌ها نیست.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: فقاهت علمی بسیار وسیع و دقیق است و باید مجتهدین بسیاری را تربیت کرد، علت کم شدن تعداد مجتهدین این است که همت و توفیق و اراده مانند سابق نیست.

کد مطلب 2470865

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