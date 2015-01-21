مسلمانان اجازه گستاخی به مقدسات اسلامی را ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر، دارالافتای اردن امروز طی بیانیهای بازنشر کاریکاتور موهین علیه پیامبر اکرم(ص) در نشریه فرانسوی "شارلی ابدو" را محکوم کرد و خاطر نشان ساخت: نشریه شارلی ابدو با انتشار کاریکاتور پیامبر در پی ایجاد فتنه در جهان است.
در این بیانیه بر لزوم ایستادگی در برابر توهین به مقدسات اسلامی تأکید شده و آمده است: مسلمانان باید با حفظ وحدت در مقابل چنین اقدامات ضد اسلامی بایستند و اجازه ندهند که ارزشهای مذهبی مورد بی حرمتی قرار گیرد.
دارالافتا افزود: همه انبیا و فرستادگان الهی الگو و اسوه اخلاق هستند و مسلمانان باید سیره نبوی را به بهترین شیوه به مردم جهان معرفی کنند.
در این بیانیه تصریح شده است: اقدامات تروریستی در سراسر جهان سبب مخدوش شدن چهره پاک اسلام می شود بنابراین مسلمانان باید به مبارزه با هرگونه عملیاتهای تروریستی بپردازند. گفتنی است، نشریه فرانسوی شارلی ابدو هفته گذشته برای دومین بار کاریکاتور توهین آمیز علیه حضرت محمد(ص) را در ۳ هزار نسخه و به ۱۶ زبان منتشر کرد.
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