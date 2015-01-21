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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

دارالافتای اردن:

مسلمانان اجازه گستاخی به مقدسات اسلامی را ندهند

مسلمانان اجازه گستاخی به مقدسات اسلامی را ندهند

دارالافتای اردن هتاکی به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد و خواستار معرفی اسلام حقیقی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دارالافتای اردن امروز طی بیانیه‎ای بازنشر کاریکاتور موهین علیه پیامبر اکرم(ص) در نشریه فرانسوی "شارلی ابدو" را محکوم کرد و خاطر نشان ساخت: نشریه شارلی ابدو با انتشار کاریکاتور پیامبر در پی ایجاد فتنه در جهان است.

در این بیانیه بر لزوم ایستادگی در برابر توهین به مقدسات اسلامی تأکید شده و آمده است: مسلمانان باید با حفظ وحدت در مقابل چنین اقدامات ضد اسلامی بایستند و اجازه ندهند که ارزش‎های مذهبی مورد بی حرمتی قرار گیرد.

دارالافتا افزود: همه انبیا و فرستادگان الهی الگو و اسوه اخلاق هستند و مسلمانان باید سیره نبوی را به بهترین شیوه به مردم جهان معرفی کنند.

در این بیانیه تصریح شده است: اقدامات تروریستی در سراسر جهان سبب مخدوش شدن چهره پاک اسلام می ‎شود بنابراین مسلمانان باید به مبارزه با هرگونه عملیات‎های تروریستی بپردازند. گفتنی است، نشریه فرانسوی شارلی ابدو هفته گذشته برای دومین بار کاریکاتور توهین آمیز علیه حضرت محمد(ص) را در ۳ هزار نسخه و به ۱۶ زبان منتشر کرد.

کد مطلب 2470873
خداداد خادم

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