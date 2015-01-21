مهمترین هدف مناطق آزاد رونق تولید و صنعت و توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه در بازدید از صنایع مختلف فعال و در حال احداث منطقه آزاد ارس اظهار داشت: مهم ترین اهداف مناطق آزاد رونق تولید و صنعت، تامین بخشی از نیازهای داخل و صادرات است که در منطقه آزاد ارس محقق شده و امید به سرمایه گذاری در منطقه مشهود و ملموس است بطوریکه شاهد حضور صنایع متعدد در زمینه های مختلف در ارس هستیم. و باست.

وی با اشاره به آماده سازی اراضی جدید در ارس برای واگذاری به متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه افزود: رونق فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد ارس موجب اشتغالزایی بیشتر در استان، رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهد شد و پتانسیل بزرگی برای شمال غرب کشور و عاملی موثر جهت توسعه تولید و صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این منطقه را عاملی تاثیرگذار در افزایش سهم استان آذربایجان شرقی از اقتصاد ملی دانست و تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران ارس با سرمایه های شخصی اقدام به فعالیت کرده اند اما مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور تامین سرمایه در گردش است در حالیکه امروزه در اکثر کشورهای دنیا مهمترین هدف نهادهای حمایت مالی، تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان است که با توجه به رشد روزافزودن سرمایه گذاری در ارس و فعاليت کارخانجات متعدد، باید ظرفیت ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی مناسب منطقه مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی در پایان با اشاره به فعالیت واحدهای متعدد تولید فرآورده های نفتی در ارس اظهار داشت: بدون شک موضوع قیمت گذاری نفت ارایه شده به واحدهای پالایشگاهی را در اولویت پیگیری و تشکیل جلسه با مسؤلان مربوطه قرار خواهيم داد.