سران آلمان، فرانسه و انگليس با هم ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان تاگس اشپيگل، توني بلر نخست وزير انگليس ، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه به دعوت گردهارد شرودر صدراعظم آلمان روز شنبه دربرلين ديداروگفتگو خواهند كرد .

در اين ديدار قرار است علاوه بر گفتگو درباره مسائل اقتصادي و روابط خارجي ميان كشورها، درباره مسئله عراق و چگونگي برخورد با آمريكا نيز گفتگو و تبادل نظر شود .

انگليس، فرانسه و آلمان بارها از شوراي امنيت سازمان ملل خواسته اند تا اين سازمان درخصوص اعزام نيروهاي چند مليتي تصميم گيري نموده و نظر خود را اعلام كند .

