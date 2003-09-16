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۲۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۴۱

سران آلمان، فرانسه و انگليس با هم ديدار مي كنند

سران آلمان، فرانسه و انگليس با هم ديدار مي كنند

صدراعظم آلمان ، رئيس جمهور فرانسه و نخست وزير انگليس با هم ديدار خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آلماني زبان تاگس اشپيگل، توني بلر نخست وزير انگليس ، ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه به دعوت گردهارد شرودر صدراعظم آلمان روز شنبه دربرلين ديداروگفتگو خواهند كرد .
در اين ديدار قرار است علاوه بر گفتگو درباره مسائل اقتصادي و روابط خارجي ميان كشورها، درباره مسئله عراق و چگونگي برخورد با آمريكا نيز گفتگو و تبادل نظر شود .
انگليس، فرانسه و آلمان بارها از شوراي امنيت سازمان ملل خواسته اند تا اين سازمان درخصوص اعزام نيروهاي چند مليتي  تصميم گيري نموده و نظر خود را اعلام كند .

کد مطلب 24709

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