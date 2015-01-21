۱۷ میلیون ریال در مراکز نیکوکاری استان سمنان جمع آوری شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان در تشریح اهداف شکل گیری و فعالیت مراکز نیکوکاری با بیان اینکه یکی از رسالت مهم این نهاد مقدس رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و ارائه خدمات به این قشر جامعه است، افزود: طی اقدامی نو در استان با ایجاد شبکه های امداد محله اقدام به شناسایی خیرین و نیازمندان کرده ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت شناسایی خیرین و نیازمندان و واگذاری امور به مردم، موفق شدیم این شبکه ها را به مراکز نیکوکاری گسترش دهیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه از اهداف مهم ایجاد مراکز نیکوکاری شناسایی خیرین و نیازمندان از طریق این مراکز مستقر در مساجد هر محله است خاطر نشان کرد: هم اکنون این استان ۳۱ مرکز فعال نیکوکاری دارد و ۹ مرکز جدید دیگر نیز تا پایان امسال ایجاد می شود .

انتظاری گفت: خیرین شناسایی شده برخی با کمک نقدی و برخی با گره گشایی حرفه ای در مساعدت به نیازمندان اقدام می کنند.

وی تقسیم عادلانه نیازمندی ها را با توجه به لیست افراد شناسایی شده و ثبت در اینترانت این نهاد را از ویژه گی های مراکز نیکوکاری دانست و افزود: تا کنون افراد خیر بیش از ۱۷ میلیون ریال از طریق این مراکز به نیازمندان کمک کردند .

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سرخه نیز در این نشست به معرفی مددجویان بی سواد تحت پوشش این نهاد به آموزش و پرورش در راستای امر یاد گیری سواد خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمت به محرومان و نیازمندان، این نهاد برای تحقق فرمان حضرت امام راحل مبنی بر ریشه کنی بی سوادی، اقدام به شناسایی و معرفی ۳۵ نفر از مددجویان بی سواد زیر ۴۰ سال تحت پوشش این نهاد به آموزش و پرورش شهرستان سرخه کرد.

عبدالله رستگار گفت: مددجویان معرفی شده در امر تحصیل، پس از اخذ گواهینامه با سوادی از بسته های تشویقی این نهاد بهره مند می شوند .

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میامی نیز در این نشست از اعزام ۴۵ نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد به اردوی زیارتی، آموزشی مشهد مقدس خبر داد و افزود: این امر در راستای تشویق مددجویان در امر توانمند سازی، مددجویان موفق و فعال طرح های خود کفایی انجام شد .

به گفته مهدی اصغری مددجویان در این سفر علاوه بر بهره مندی از فیوضات زیارت حرم حضرت امام رضا (ع)، پس از بازدید از مجتمع های دامداری در شهرستان طرقبه و شاندیز با شرکت در کلاس آموزشی از چگونگی ساخت سیلو خوراک دام، بیماریهای دامی و اهمیت بهداشت دام آشنا شدند .