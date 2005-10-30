واكنش اولين كشوري عربي به اظهارات احمدي نژاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر امروز گفت : اسرائيل و ايران دو دولت عضو سازمان ملل متحد هستندو تاريخ سازمان از هنگام شكل گيري آن شاهد نبوده است كه محو يك دولت از دولت هاي عضو را به رسميت بشناسد.

وي افزود: مصر از هنگام امضاي توافقنامه كمپ ديويد(1978) و معاهده صلح سال 1979 نهايت تلاش هاي خود را براي تشكيل دولت مستقل فلسطين داخل مرزهاي 1967 در اراضي كرانه باختري و نوار غزه در كنار دولت كنوني اسرائيل بكار گرفته است وتلاش مي كند تا اين دو دولت درامنيت و صلح در مرزهاي امن و به رسميت شناخته بدون هر گونه تهديد خارجي يا منطقه اي زندگي كنند.



شايان ذكر است مصر اولين كشور عرب است كه معاهده صلح را با رژيم صهيونيستي امضا كرد و پس از آن اردن و تشكيلات خودگردان فلسطين با اسرائيل سازش كردند.



لازم به يادآوري است كه دكتر احمدي نژاد اخيرا در اظهاراتي در همايش "جهان بدون صهيونيزم" با ارائه تحليلي از سابقه شكل گيري غاصبانه رژيم صهيونيستي و سياست هاي تروريستي اين رژيم، خواستار محو اسرائيل از نقشه جهان شد كه اين اظهارات به مذاق طرفداران رژيم صهيونيستي در آمريكا و اروپا خوش نيامد و آنها در حمايت آشكار از رژيم اسرائيل، اظهارات احمدي نژاد را محكوم كردند.

روز گذشته نيز كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ، اظهارات ضد صهيونيستي احمدي نژاد را محكوم و آن را ناقض اصول سازمان ملل متحد قلمداد كرد.



روسيه نيز اظهارات ضد صهيونيستي احمدي نژاد را محكوم كرد.