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۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

خراسان رضوی میزبان رقابت های قهرمانی دو استقامت کشور می شود

خراسان رضوی میزبان رقابت های قهرمانی دو استقامت کشور می شود

مشهد- رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان طرقبه شاندیز از برگزاری رقابتهای دو استقامت قهرمانی بزرگسالان کشور با حضور بیش از 80 دونده از استان های کشور در این شهرستان خبر داد.

هاشم نعمتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این رقابت ها به مناسبت دهه مبارک فجر و جشن های پیروزی انقلاب اسلامی در روز پنج شنبه دوم بهمن ماه سال جاری در شهرستان طرقبه شاندیز برگزار می شود.

وی افزود: مسیر این رقابت از ورزشگاه آزادی شهرستان طرقبه شاندیز تا دور اهی طرقبه شاندیز و برگشت تا میدان صاحب الزمان (عج) شهر طرقبه تعیین شده است.

وی طول مسیر این رقابت را 12 کیلومتر عنوان کرد و افزود: جلسات متعددی در همین راستا با فرمانداری شهرستان به منظور محدودیت های ترافیکی و تأمین امنیت تشکیل شده  که امید می رود شاهد برپایی رقابت های سالمی باشیم.

نعمتی افزود: مسابقه دو استقامت قهرمانی بزرگسالان کشور 9 صبح  دوم بهمن ماه با حضور رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز در محل سالن آمفی تئاتر آموزش پرورش طرقبه شاندیز برگزار می شود.

کد مطلب 2470912

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