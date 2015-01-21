خراسان رضوی میزبان رقابت های قهرمانی دو استقامت کشور می شود

هاشم نعمتی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این رقابت ها به مناسبت دهه مبارک فجر و جشن های پیروزی انقلاب اسلامی در روز پنج شنبه دوم بهمن ماه سال جاری در شهرستان طرقبه شاندیز برگزار می شود.

وی افزود: مسیر این رقابت از ورزشگاه آزادی شهرستان طرقبه شاندیز تا دور اهی طرقبه شاندیز و برگشت تا میدان صاحب الزمان (عج) شهر طرقبه تعیین شده است.

وی طول مسیر این رقابت را 12 کیلومتر عنوان کرد و افزود: جلسات متعددی در همین راستا با فرمانداری شهرستان به منظور محدودیت های ترافیکی و تأمین امنیت تشکیل شده که امید می رود شاهد برپایی رقابت های سالمی باشیم.

نعمتی افزود: مسابقه دو استقامت قهرمانی بزرگسالان کشور 9 صبح دوم بهمن ماه با حضور رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و مسئولان شهرستان طرقبه شاندیز در محل سالن آمفی تئاتر آموزش پرورش طرقبه شاندیز برگزار می شود.