به گزارش خبرنگار مهر، صفر مقدادوف هراتی ظهر چهارشنبه در نشست سینماگران در جشنواره وارش با بیان اینکه جشنواره وارش تمام رسالت‌های یک جشنواره بین‌المللی را به خوبی انجام داده است، گفت: برگزاری این جشنواره در استانی که پایتخت حکومت نیست قابل توجه است.

وی افزود: در کشور ما جشنواره مانند یک جشن است که همیشه خوشحالی و وارستگی را به همراه دارد.

هراتی با اشاره به اینکه سینمای ایران جایگاه ویژه ای در جهان دارد، تصریح کرد: سینمای ایران در موضوعات مختلف مستند، داستانی و ... می‌تواند در سطح جهانی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که سطح جشنواره را چگونه ارزیابی می کنید و چه ایده هایی برای برپایی بهتر جشنواره در دوره های بعدی دارید، گفت: برپایی جشنواره کار بسیار سختی است و ما به عنوان فیلم ساز این موضوع را درک می کنیم که از سراسر ایران و کشورهای دیگر این انسجام را به وجود می آورید.

وی ادامه داد: ۸ دوره زنده ماندن جشنواره کار شایسته و قابل تحسینی است و اگر کشورهای زیادتری بیایند باعث آبرو داری برای سینمای ایران است.

این فیلم ساز با تجربه افزود: سینماگران ایران در طول ۳۰سال با جرأت، فیلم های ایرانی را در دنیا مطرح کردند.

وی افزود: سینماگران باید ایفا کننده فرهنگ مردمی باشند که وارش این کار را به خوبی انجام می دهد.

مهمان تاجیکی جشنواره وارش تصریح کرد: فیلم سازان اگر از اول تا آخر فعالیت شان حمایت نشوند، به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند.

اسیف رستم اف فیلم سازی از کشور آذربایجان نیزضمن قدردانی از دست اندرکاران برپایی این جشنواره، ابراز خوشحالی کرد که در این دوره از جشنواره در مازندران و در ایران حضور دارد.

نظر دولت فیلم سازروسی نیز که داوری جشنواره فیلم کوتاه را در کشور خود در کارنامه دارد، اظهار داشت: شما می خواهید که به ما نزدیک و آشنا شوید، ما هم در خدمت شما هستیم.

وی افزود: سپاسگزارم که هشتمین بار این جا چراغ سینما روشن شده و آرزو می کنم این روشنایی جاویدان باشد.