اعزام کاروان های سلامت به مناطق محروم کرمانشاه همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی در جمع خبرنگاران از اجرای 29 برنامه توسط جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه همزمان با دهه مبارک فجر در استان خبر داد و گفت: این برنامه ها با همکاری امدادگران، داوطلبان، جوانان و اعضاء جمعیت اجرا خواهد شد.

وی افزود: افتتاح 2 پروژه عمرانی مصوب سفر مقام معظم رهبری در شهرستان های اسلام آباد غرب و پاوه، برگزاری جلسه هم اندیشی و اخوت جهت کارکنان و داوطلبان استان، برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان، عطر افشانی، غبار روبی و گلباران مزار مطهر شهدا، بازدید از خانواده های معظم شهدای جمعیت هلال احمر، برگزاری مسابقات امدادی جهت امدادگران، بازآموزی تیم های عملیاتی امداد و نجات در استان، برگزاری 6 دوره تخصصی امداد و نجات، برگزاری ده مانور عملیاتی در شهرک های صنعتی استان، از جمله این برنامه ها است.

شفیعی گفت: صعود امدادگران به ارتفاعات استان، رژه موتوری امدادگران در 12 بهمن از میدان امام (ره) تا میدان شهدا، پوشش امدادی با استقرار آمبولانس و امدادگر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، برگزاری کلاس های آموزشی عمومی امداد و نجات، برپایی چند کمپ در مسیر راهپیمایی 22 بهمن با ارائه خدمات فرهنگی، امداد و نجات و سلامت، برگزاری مسابقات فرهنگی- ورزشی جهت کارکنان و اعضاء هلال احمر استان، بازدید از خانواده سالمندان، عیادت از بیماران، برگزاری جشنواره قرآن و عترت ویژه اعضاء جوانان استان، اعزام کاروان نیکوکاری به مناطق محروم از دیگر برنامه هایی است که توسط جمعیت هلال احمر استان طی دهه فجر برگزار خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: فراخوان عضویت در بخش جوانان و داوطلبان، برگزاری مسابقات فوتبال و والیبال بین اعضاء و داوطلبان هلال احمر استان، فراخوان اهداء خون توسط کارکنان و داوطلبان، اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم جهت ویزیت رایگان، ویزیت رایگان بیماران در مراکز درمانی جمعیت، برگزاری مانور تیم های درمان اضطراری با حضور استان های همدان، کردستان و کرمانشاه، برپایی ایستگاه سلامت در مزار شهدا با استقرار اتوبوس آمبولانس، حضور پررنگ در نمایشگاه توانمندی های زنان با حضور 5 استان غربی کشور در کرمانشاه نیز توسط جمعیت هلال احمر استان صورت خواهد پذیرفت.