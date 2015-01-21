314 وبلاگ به نام شهدای دانشجوی خوزستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری پیش از ظهر امروز در نشست خبری اولین كنگره ملی شهدای دانشجوی خوزستان اظهار كرد: دانشگاه شهید چمران اهواز 95 شهید دارد. تعداد كل دانشجویان شهید استان خوزستان كه در دانشگاه های این استان و سایر از استان مشغول به تحصیل بودند 314 نفر است.

وی افزود: قبل از برگزاری كنگره شهدای دانشجوی خوزستان، برنامه های متنوعی از جمله ساخت وبلاگ به تعداد شهدای دانشجوی استان اجرا می شود. در حال حاضر 100 وبلاگ ساخته شده كه هر وبلاگ به نام هر شهید دانشجو نامگذاری می شود. در این وبلاگ ها زندگینامه، وصیت نامه، محل شهادت و سایر اطلاعات شهیدان ثبت می شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی خوزستان تصریح كرد: چند قطعه شعر به مناسبت كنگره شهدای دانشجوی خوزستان سروده شده كه یكی از آنها را انتخاب كرده و در حال آهنگ گذاری آن هستیم. این سروده در كنگره شهدای دانشجوی خوزستان رونمایی می شود.

شهریاری بیان كرد: در حاشیه برگزاری كنگره چاپ 10 عنوان كتاب از شهدای شاخص خوزستان را در برنامه داریم. در حال حاضر كتاب های شهید اسكندری، دقایقی و هاشمی آماده شده است.

وی ادامه داد: یك كتابچه از 95 شهید دانشجوی دانشگاه چمران در حال تدوین است و پس از چاپ در كنگره رونمایی می شود. این كنگره دو سالانه بوده و در سایر استان ها نیز برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی خوزستان در پایان گفت: قبل از برگزاری كنگره و در ایام دهه فجر، اهدای دكتری افتخاری به خانواده دو شهید دانشجو را داریم. دكترای شهید حزباوی دانشجوی دانشگاه شهید چمران توسط این دانشگاه به خانواده وی اهدا می شود. همچنین دكترای شهید اسكندری كه دانشجوی دانشگاه آزاد بود نیز توسط این دانشگاه به خانواده وی اهدا می شود.