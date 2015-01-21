  1. استانها
  2. قم
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

ترابیان به مهر خبر داد:

کاهش دمای هوا طی هفته جاری در قم

کاهش دمای هوا طی هفته جاری در قم

قم - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از کاهش دمای هوا طی هفته جاری در این استان خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم است، گفت: در روز پنجشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم عنوان کرد: در روز جمعه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش بینی‌ می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا جهت وزش باد شرقی و در روز جمعه جهت وزش باد غربی و سرعت وزش باد در سه روز آینده بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت است.

ترابیان گفت: حداقل دمای هوای امروز منهای پنج و حداکثر دما ۱۳ درجه، حداقل دمای پنجشنبه منهای چهار و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه و حداقل دمای هوای جمعه نیز منهای سه و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه خواهد بود.

وی عنوان کرد: دمای هوای قم نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و تا اوایل هفته آینده ثابت باقی خواهد ماند اما تا آخر هفته آینده دمای هوا تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 2470950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها