کاهش دمای هوا طی هفته جاری در قم

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم است، گفت: در روز پنجشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم عنوان کرد: در روز جمعه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم پیش بینی‌ می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا جهت وزش باد شرقی و در روز جمعه جهت وزش باد غربی و سرعت وزش باد در سه روز آینده بین ۱۵ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت است.

ترابیان گفت: حداقل دمای هوای امروز منهای پنج و حداکثر دما ۱۳ درجه، حداقل دمای پنجشنبه منهای چهار و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه و حداقل دمای هوای جمعه نیز منهای سه و حداکثر دما نیز ۱۴ درجه خواهد بود.

وی عنوان کرد: دمای هوای قم نسبت به هفته گذشته کاهش یافته و تا اوایل هفته آینده ثابت باقی خواهد ماند اما تا آخر هفته آینده دمای هوا تغییر چندانی نخواهد داشت.