  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

گردهمايی شهرداران چهارمحال و بختیاری در فرخ شهر برگزار شد

گردهمايی شهرداران چهارمحال و بختیاری در فرخ شهر برگزار شد

شهرکرد - گردهمايی شهرداران چهارمحال و بختیاری در تالار مهر فرخ شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری فرخ شهر، اين همايش به ميزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري، مديرکل دفتر امور شهری و شوراها، شهرداران استان، مديرکل ميراث فرهنگی و گردشگري، معاون فرماندارمحترم شهرستان شهرکرد مسئول شورای تبليغات اسلامي، شهردار، رئيس و اعضاء شورای اسلامی شهر فرخ شهر، کارشناسان مديريت شهری با موضوعيت راهکارهای بهبود مديريت شهری و توسعه شهری با بهره گيری از پتانسيل های بومی در مجموعه فرهنگی هنری تالار مهر فرخ شهر برگزار شد.

رحیم جافری شهردار فرخ شهر با اشاره به شعار سال ۹۳، برنامه های محوری شهرداری درحوزه فرهنگي، عمرانی و خدماتی را تشريح کردند.

وی پيرامون برون سپاری امور و انجام کارها توسط بخش خصوصی و محاسن و مزايای اين کار اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ها و بهره گیری از آنها در راستای توسعه شهرها نقش قابل توجهی دارد.

 رئيسی مديرکل دفتر شهری و امورشوراها ضمن تقدير از ميزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر هدف از برگزاری این همایش را آشنايی از حوزه مديريت اداری و استفاده از تجربيات شهرداری فرخ شهر دراجرای طرحها عنوان کرد.

در ادامه شهرداران به بيان نقطه نظرات و مسائل و مشکلات حوزه کاری پرداختند.

کد مطلب 2470952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها